Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y queso crema, en casa; receta fácil y con pocos ingredientes
Te compartimos una receta fácil para preparar huevos de Pascua con chocolate; su delicioso relleno es de queso crema y también de crema de cacahuate.
Ya estamos cerca de que inicie la Semana Santa y la Pascua 2026, ambas pueden ser un pretexto perfecto para probar cosas ricas en familia. Si siempre has querido hacer huevos de Pascua con chocolate pero tenías la idea de que es complicado, checa la receta fácil que aquí te compartiremos.
Estos dulces típicos de temporada suelen decorarse con pintura comestible o cubrirse con papel previamente decorado. Puedes armar una búsqueda de huevos de Pascua de chocolate con tus hijos o sobrinos, para que todos se diviertan y disfruten esta receta.
Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y queso crema
La siguiente receta de huevos de Pascua con chocolate, llevada a cabo por la plataforma AllRecipes, no requiere más de 8 ingredientes y la puedes hacer en casa fácilmente en solo un par de horas.
Ingredientes
- Media taza de mantequilla a temperatura ambiente.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 barra de queso crema, a temperatura ambiente.
- Azúcar en polvo.
- 1 taza de crema de cacahuate.
- 1 taza de chocolate en polvo sin endulzante.
- 2 tazas de chocolate para derretir.
- 1 cucharada de manteca vegetal o aceite vegetal.
Preparación
- En un bowl grande, mezcla la mantequilla, la vainilla y el queso crema. Con las manos, incorpora el azúcar y mezcla hasta obtener una masa que puedas moldear.
- Coloca papel encerado en una bandeja para hornear. Divide la masa en cuatro partes iguales y reserva una porción. Mezcla crema de cacahuate con dos porciones y cacao en polvo con las otras.
- Forma huevitos con cada porción de masa y colócalos en la bandeja preparada. Refrigera hasta que estén firmes, al menos una hora.
- Derrite el chocolate sobre una cacerola con agua hirviendo, a fuego lento. Revuelve ocasionalmente hasta que ya esté suave. Si el chocolate parece demasiado espeso para cubrir los huevos, agrega una cucharadita de manteca vegetal o aceite y revuelve hasta obtener la consistencia deseada.
Sumerge los huevos de chocolate fríos en el chocolate derretido y colócalos en la bandeja forrada con papel encerado. Refrigera durante media hora para que se endurezcan.