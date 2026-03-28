Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y queso crema, en casa; receta fácil y con pocos ingredientes

Ya estamos cerca de que inicie la Semana Santa y la Pascua 2026, ambas pueden ser un pretexto perfecto para probar cosas ricas en familia. Si siempre has querido hacer huevos de Pascua con chocolate pero tenías la idea de que es complicado, checa la receta fácil que aquí te compartiremos.

Estos dulces típicos de temporada suelen decorarse con pintura comestible o cubrirse con papel previamente decorado. Puedes armar una búsqueda de huevos de Pascua de chocolate con tus hijos o sobrinos, para que todos se diviertan y disfruten esta receta.

Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y queso crema

La siguiente receta de huevos de Pascua con chocolate, llevada a cabo por la plataforma AllRecipes, no requiere más de 8 ingredientes y la puedes hacer en casa fácilmente en solo un par de horas.

|Crédito: Unsplash. Ben Griffiths

Ingredientes

Media taza de mantequilla a temperatura ambiente.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 barra de queso crema, a temperatura ambiente.

Azúcar en polvo.

1 taza de crema de cacahuate.

1 taza de chocolate en polvo sin endulzante.

2 tazas de chocolate para derretir.

1 cucharada de manteca vegetal o aceite vegetal.

Preparación