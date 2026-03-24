7 diseños de uñas francesas para Semana Santa 2026; son originales y aesthetic

Ya estamos muy cerca del primer periodo vacacional del año, marcado por días de descanso en familia, con la pareja o amigos. Si quieres un manicure clásico y hermoso, ¿por qué no unas uñas francesas para Semana Santa 2026? Checa los diseños que a continuación te proponemos, son aesthetic y hermosos sin importar tu edad.

Una de las cosas que más nos gustan de la manicura francesa no es solo su elegancia, sino también su versatilidad; hay muchísimas maneras de renovar este estilo.

7 ideas de uñas francesas para Semana Santa 2026

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1. Con perlitas

En su forma más pura, la manicura francesa mezcla una base rosa con puntas blancas; tradicionalmente se hace en forma cuadrada u ovalada. Aquí los colores se respetaron, pero la innovación vino en forma de perlitas añadidas en algunas uñas, así como una forma de conchita en el dedo índice.

2. En color turquesa

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Seguimos la lista con un diseño que nos hace pensar en una playa de aguas cristalinas. Aquí, las puntas se pintaron de turquesa muy suave y se incluyó el dibujo de una estrellita marina.

3. Con flores

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En primavera 2026, una tendencia es hacer uñas francesas con florecitas en las puntas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede aplicarse este look. En algunas uñas la punta es color durazno, mientras en otras destacan algunas flores.

4. Con flores blancas

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Esta es otra idea que se inclina hacia lo tradicional: algunas uñas tienen las clásicas puntas blancas, mientras otras muestran delicadas flores con tallos dorados.

5. Con pétalos miniatura

Una vez más tenemos flores en las puntas de las uñas, pero ahora en tonalidades pastel y con trazos muy pequeños, casi como puntitos de colores.

6. Con estrellas marinas

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Volver más original tus uñas francesas para Semana Santa 2026 también puede consistir en agregar dibujos alusivos a tus vacaciones. Por ejemplo, unas estrellitas marinas si vas a la playa.

7. Con colores de alberca

Finalizamos la lista con otro diseño de manicura francesa que remite a las vacaciones, pero esta vez pintando las puntas en los tonos que son comunes en el reflejo de las albercas.