Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y rellenos de bombones; receta fácil y con poquitos ingredientes
Te compartimos una receta fácil de huevos de Pascua con chocolate, que puedes rellenar con bombones o lo que tú prefieras.
Ya casi es Pascua 2026 y, si quieres sorprender a tu familia con un delicioso postre que además esté lleno de color, te decimos cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y con algún relleno que tú prefieras. Es fácil, los puedes hacer en casa y requiere muy pocos ingredientes.
Receta de huevos de Pascua con chocolate
Ingredientes
- Moldes con forma de huevitos de Pascua, se venden en tiendas de utensilios de cocina o también en línea.
- Piezas de chocolate para derretir, ya sea que prefieras con leche o semiamargo. La cantidad que compres depende del tamaño de tus moldes.
- Bombones, almendras o dulces, lo que prefieras para rellenar los huevitos de chocolate.
- Materiales para decorar, de tu preferencia.
Preparación
- Calienta el chocolate a baño María. Es decir, llena una cacerola pequeña con agua, hasta la mitad, y caliéntala a fuego lento hasta que hierva; coloca las piezas de chocolate en un recipiente que sea resistente al calor, dentro de la cacerola.
- Deja el recipiente a enfriar, hasta llegar a 35° C.
- Vierte el chocolate derretido en los moldes para hacer huevos de Pascua; el chocolate debe cubrir toda la superficie. El chocolate sobrante lo puedes echar de vuelta en el recipiente.
- Cuando el chocolate se enfríe un poco, usa un cuchillo de mantequilla para raspar el borde del molde y que el acabado sea limpio.
- Coloca el molde boca abajo sobre un trozo de papel vegetal, por 15 minutos o hasta que el chocolate se haya solidificado.
- Repite el proceso las veces que sea necesario para tener un chocolate con grosor aproximado de medio centímetro.
- Coloca los moldes en el refrigerador para que el chocolate se solidifique totalmente. Desmolda.
- Para unir dos mitades de huevo, unta chocolate derretido restante sobre las orillas. Espera a que se seque.
- Decora los huevitos de chocolate con pintura vegetal, papel de colores o lo que tú prefieras.
Cómo hacer huevos de Pascua, paso a paso y con materiales que tienes en casa; ¡no tienes que gastar de más!