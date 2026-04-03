Cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y rellenos de bombones; receta fácil y con poquitos ingredientes

Ya casi es Pascua 2026 y, si quieres sorprender a tu familia con un delicioso postre que además esté lleno de color, te decimos cómo hacer huevos de Pascua con chocolate y con algún relleno que tú prefieras. Es fácil, los puedes hacer en casa y requiere muy pocos ingredientes.

Receta de huevos de Pascua con chocolate

|Crédito: Unsplash. Annie Spratt

Ingredientes

Moldes con forma de huevitos de Pascua

Piezas de chocolate para derretir, ya sea que prefieras con leche o semiamargo. La cantidad que compres depende del tamaño de tus moldes.

Bombones, almendras o dulces, lo que prefieras para rellenar los huevitos de chocolate.

Materiales para decorar, de tu preferencia.

Preparación

Calienta el chocolate a baño María. Es decir, llena una cacerola pequeña con agua, hasta la mitad, y caliéntala a fuego lento hasta que hierva; coloca las piezas de chocolate en un recipiente que sea resistente al calor, dentro de la cacerola. Deja el recipiente a enfriar, hasta llegar a 35° C. Vierte el chocolate derretido en los moldes para hacer huevos de Pascua; el chocolate debe cubrir toda la superficie. El chocolate sobrante lo puedes echar de vuelta en el recipiente. Cuando el chocolate se enfríe un poco, usa un cuchillo de mantequilla para raspar el borde del molde y que el acabado sea limpio. Coloca el molde boca abajo sobre un trozo de papel vegetal, por 15 minutos o hasta que el chocolate se haya solidificado. Repite el proceso las veces que sea necesario para tener un chocolate con grosor aproximado de medio centímetro. Coloca los moldes en el refrigerador para que el chocolate se solidifique totalmente. Desmolda. Para unir dos mitades de huevo, unta chocolate derretido restante sobre las orillas. Espera a que se seque. Decora los huevitos de chocolate con pintura vegetal, papel de colores o lo que tú prefieras.