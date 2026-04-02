9 diseños de uñas con conejos para Pascua 2026; son aesthetic, modernas y sencillas

Si quieres hacerte un manicure con referencias a las celebraciones de esta Semana Santa y que al mismo tiempo sea divertido, una de tus mejores opciones es recurrir a uñas con conejos para Pascua 2026. Este tipo de diseños suelen ser tiernos y bonitos, además de que se prestan para sacar a relucir la creatividad.

A continuación te compartiremos algunas ideas aesthetic y hermosas, pero que se mantienen en lo sencillo y no llegan a ser sobrecargadas.

9 ideas de uñas con conejos para Pascua 2026

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1. Con orejitas y flores

Una de las opciones más sencillas y efectivas para llevar manicure con conejos para Pascua 2026 consiste en, simplemente, pintar unas orejitas en al menos una de tus uñas. Puedes incluir otros elementos, como flores, para dar más variedad.

2. Con "textura" de huevitos de Pascua

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Aquí también se aplica la idea de mostrar solo parcialmente al conejo y sus orejitas. Lo original es que las puntas de las otras uñas se pintó con un patrón que recuerda a la superficie de los huevitos de Pascua.

3. Modo romántico

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Nos encantó este manicure que casi parece porcelana de lujo, con conejos estilo realista pero en tonos bastante sutiles. El fondo es color crema y se incluyeron flores estilizadas.

4. Azul pastel

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Los colores pastel se encuentran muy de moda en primavera 2026 y puedes combinar la tendencia para llevar un diseño inspirado en la Pascua. En esta idea, sí se plasmó la cabeza completa del conejito.

5. En las puntas

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Aunque en este diseño hay dibujos en cada uña, casi toda la decoración se concentra en las puntas y el resto de la superficie se mantiene en nude.

6. Minimalista

Si sueles inclinarte más hacia las ideas minimalistas, inspírate en este diseño de manicura francesa con orejas de conejo solamente en una uña.

7. Solo siluetas

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Esta es una propuesta mucho más elaborada, pero también original. No solo se utilizó un tono verde cremoso, sino los conejos están presentes como siluetas de cuerpo entero y con pequeñas perlas para simular sus colitas.

8. Uñas con conejos para Pascua 2026, en rosa pastel

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De nuevo tenemos una idea con tonos pasteles, clásica y efectiva para hacer referencia a la Pascua y a la primavera en general.

9. En amarillo

Finalizamos la lista con un diseño en amarillo, otro de los tonos más populares para esta temporada. Se aplicó en la superficie completa de algunas uñas y solo en puntas de otras.