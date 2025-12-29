inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Receta de piña colada sin alcohol para Año Nuevo o cualquier día: está riquísima y la pueden tomar todas las edades

Preparar esta receta de piña colada es tan fácil que querrás hacerla todos los días

piña colada receta
La piña tiene un montón de beneficios; aquí te explicamos. |(ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Comida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Si lo que quieres es beber una piña colada en Año Nuevo, pero no puedes tomar alcohol, esta receta fácil te encantará porque está riquísima y la puede probar toda la familia, ¡hasta los niños!

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, se convierte en la opción favorita para brindar sin alcohol, sorprender a todos y sumar un toque festivo a tu mesa. A continuación, te decimos cómo se prepara la piña colada (sin alcohol):

piña colada receta facil
La piña colada le gusta a los niños y a los adultos ¡Disfrútala!|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué lleva la piña colada? Estos son los INGREDIENTES

Lo que necesitas para preparar la piña colada, según La Panza es Primero y Velocidad Cuchara, son:

  • Un vaso de jugo de piña (si es de fruta natural, mejor; abajo te decimos cómo prepararlo)
  • 1 taza de leche condensada
  • 1 taza de leche evaporada (para que quede más cremosa)
  • 1 taza de hielo
  • ½ taza de crema de coco
  • Cerezas o fresas para decorar (si te gustan)

Así se prepara la piña colada deliciosa y sin alcohol

Para preparar la piña colada sin alcohol solo debes poner los pedazos de la fruta en la licuadora ni la cáscara, sin el centro. Licua por 2 minutos hasta que se desintegre bien. Luego, agrega los demás ingredientes :

  • Incorpora la leche condensada, la crema de coco y la leche evaporada. 
  • Agrega hielos para que se trituren en la licuadora.
  • Después de un minuto, puedes servirlo espumoso y cremoso.
  • Agrega hielos al vaso
  • Decora con la fruta y disfruta.

Los beneficios de la piña colada

Beber piña colada tiene beneficios, como la hidratación, ayuda a la digestión por su alto contenido de fibra y, además, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, señala que fortalece el sistema inmune, fortalece los huesos, y alivia los síntomas del resfriado común.

Eso sí, entre menos azúcar se usa en la bebida, mejor, por lo que puedes prescindir de la leche condensada y solo dejar la leche de coco orgánica para agregar sabor. Asimismo, moles la piña natural es ideal, en contraste de usar un juego enlatado, que puede contener edulcorantes.

Tags relacionados
Recetas

Galerías y Notas Azteca UNO