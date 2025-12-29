Receta de piña colada sin alcohol para Año Nuevo o cualquier día: está riquísima y la pueden tomar todas las edades
Preparar esta receta de piña colada es tan fácil que querrás hacerla todos los días
Si lo que quieres es beber una piña colada en Año Nuevo, pero no puedes tomar alcohol, esta receta fácil te encantará porque está riquísima y la puede probar toda la familia, ¡hasta los niños!
Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, se convierte en la opción favorita para brindar sin alcohol, sorprender a todos y sumar un toque festivo a tu mesa. A continuación, te decimos cómo se prepara la piña colada (sin alcohol):
¿Qué lleva la piña colada? Estos son los INGREDIENTES
Lo que necesitas para preparar la piña colada, según La Panza es Primero y Velocidad Cuchara, son:
- Un vaso de jugo de piña (si es de fruta natural, mejor; abajo te decimos cómo prepararlo)
- 1 taza de leche condensada
- 1 taza de leche evaporada (para que quede más cremosa)
- 1 taza de hielo
- ½ taza de crema de coco
- Cerezas o fresas para decorar (si te gustan)
Así se prepara la piña colada deliciosa y sin alcohol
Para preparar la piña colada sin alcohol solo debes poner los pedazos de la fruta en la licuadora ni la cáscara, sin el centro. Licua por 2 minutos hasta que se desintegre bien. Luego, agrega los demás ingredientes :
- Incorpora la leche condensada, la crema de coco y la leche evaporada.
- Agrega hielos para que se trituren en la licuadora.
- Después de un minuto, puedes servirlo espumoso y cremoso.
- Agrega hielos al vaso
- Decora con la fruta y disfruta.
Los beneficios de la piña colada
Beber piña colada tiene beneficios, como la hidratación, ayuda a la digestión por su alto contenido de fibra y, además, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, señala que fortalece el sistema inmune, fortalece los huesos, y alivia los síntomas del resfriado común.
Eso sí, entre menos azúcar se usa en la bebida, mejor, por lo que puedes prescindir de la leche condensada y solo dejar la leche de coco orgánica para agregar sabor. Asimismo, moles la piña natural es ideal, en contraste de usar un juego enlatado, que puede contener edulcorantes.