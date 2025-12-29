Receta de piña colada sin alcohol para Año Nuevo o cualquier día: está riquísima y la pueden tomar todas las edades

Si lo que quieres es beber una piña colada en Año Nuevo, pero no puedes tomar alcohol, esta receta fácil te encantará porque está riquísima y la puede probar toda la familia, ¡hasta los niños!

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, se convierte en la opción favorita para brindar sin alcohol, sorprender a todos y sumar un toque festivo a tu mesa. A continuación, te decimos cómo se prepara la piña colada (sin alcohol):

La piña colada le gusta a los niños y a los adultos ¡Disfrútala!|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué lleva la piña colada? Estos son los INGREDIENTES

Lo que necesitas para preparar la piña colada, según La Panza es Primero y Velocidad Cuchara, son:

Un vaso de jugo de piña (si es de fruta natural, mejor; abajo te decimos cómo prepararlo)

1 taza de leche condensada

1 taza de leche evaporada (para que quede más cremosa)

1 taza de hielo

½ taza de crema de coco

Cerezas o fresas para decorar (si te gustan)

Así se prepara la piña colada deliciosa y sin alcohol

Para preparar la piña colada sin alcohol solo debes poner los pedazos de la fruta en la licuadora ni la cáscara, sin el centro. Licua por 2 minutos hasta que se desintegre bien. Luego, agrega los demás ingredientes :

Incorpora la leche condensada, la crema de coco y la leche evaporada.

Agrega hielos para que se trituren en la licuadora.

Después de un minuto, puedes servirlo espumoso y cremoso.

Agrega hielos al vaso

Decora con la fruta y disfruta.

Los beneficios de la piña colada

Beber piña colada tiene beneficios, como la hidratación, ayuda a la digestión por su alto contenido de fibra y, además, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, señala que fortalece el sistema inmune, fortalece los huesos, y alivia los síntomas del resfriado común.

Eso sí, entre menos azúcar se usa en la bebida, mejor, por lo que puedes prescindir de la leche condensada y solo dejar la leche de coco orgánica para agregar sabor. Asimismo, moles la piña natural es ideal, en contraste de usar un juego enlatado, que puede contener edulcorantes.