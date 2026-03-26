Receta de ropa vieja de la abuela: prepara paso a paso este delicioso platillo

Si quieres preparar ropa vieja, un platillo de la comida cubana que todos aman en México, hay una receta fácil al estilo de la abuela que puedes hacer paso a paso. Puede sonar raro para una comida, pero existe y lleva pocos ingredientes, como carne de res deshebrada y salsa de tomate.

Los INGREDIENTES que necesitas son:

4 cucharadas de caldo de res

½ kilo de bistec de pierna de res deshuesado

1 cucharada de aceite vegetal

2 pimientos verdes medianos

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

3 jitomate medianos

3 tazas de arroz integral

¿Cómo preparar la ropa vieja, el platillo delicioso y barato?

El procedimiento para preparar la ropa vieja es muy sencillo. Mama Latina Tips sugiere usar caldo de res en polvo para ahorrar tiempo, así que manos a la obra:

1. Cocina la carne



Pon la carne en una olla con agua suficiente para cubrirla.

Agrega un poco de sal y el ajo.

Déjala hervir por 40–60 minutos hasta que esté suave (que la puedas deshacer fácil con un tenedor).

2. Deshebra la carne



Saca la carne y déjala enfriar un poco.

Con tus manos o dos tenedores, sepárala en hilitos (como tiras delgadas).

3. Haz la salsita



Licúa los jitomates, un pedazo de cebolla y un poco de agua.

Debe quedar como una salsa ligera (no muy espesa).

4. Sofríe la base



En un sartén, agrega un chorrito de aceite.

Sofríe cebolla en tiras y el pimiento (si usas).

Cocina hasta que se vean suaves y huelan rico.

5. Junta todo



Agrega la carne deshebrada al sartén.

Vierte la salsa que licuaste.

Mezcla bien.

6. Sazona y cocina



Agrega sal y pimienta al gusto.

Cocina todo junto por 10–15 minutos a fuego medio.

a fuego medio. Mueve de vez en cuando.

Si se seca mucho, ponle un chorrito del caldo donde cociste la carne. Para comerlo, puedes usar tortilla caliente, acompañarlo con arroz rojo o con tostadas.

¿Por qué el platillo se llama ropa vieja?

La historia de la comida ropa vieja hace referencia principalmente al aspecto de la carne deshebrada, que al cocinarse y combinarse con los demás ingredientes, parecen trapos desgarrados, como ropa vieja, según señala La Nación.