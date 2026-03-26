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Receta de ropa vieja de la abuela: prepara paso a paso este delicioso platillo

No necesitas muchos ingredientes y solo te tomará alrededor de una hora cocinarlo

ropa vieja comida
La comida ropa vieja hace referencia al aspecto de la carne en el plato.|(ESPECIAL/CANVA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si quieres preparar ropa vieja, un platillo de la comida cubana que todos aman en México, hay una receta fácil al estilo de la abuela que puedes hacer paso a paso. Puede sonar raro para una comida, pero existe y lleva pocos ingredientes, como carne de res deshebrada y salsa de tomate.

Los INGREDIENTES que necesitas son:

  • 4 cucharadas de caldo de res 
  • ½ kilo de bistec de pierna de res deshuesado
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 2 pimientos verdes medianos
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 3 jitomate medianos
  • 3 tazas de arroz integral

¿Cómo preparar la ropa vieja, el platillo delicioso y barato?

El procedimiento para preparar la ropa vieja es muy sencillo. Mama Latina Tips sugiere usar caldo de res en polvo para ahorrar tiempo, así que manos a la obra:

1. Cocina la carne

  • Pon la carne en una olla con agua suficiente para cubrirla.
  • Agrega un poco de sal y el ajo.
  • Déjala hervir por 40–60 minutos hasta que esté suave (que la puedas deshacer fácil con un tenedor).

2. Deshebra la carne

  • Saca la carne y déjala enfriar un poco.
  • Con tus manos o dos tenedores, sepárala en hilitos (como tiras delgadas).

3. Haz la salsita

  • Licúa los jitomates, un pedazo de cebolla y un poco de agua.
  • Debe quedar como una salsa ligera (no muy espesa).

4. Sofríe la base

  • En un sartén, agrega un chorrito de aceite.
  • Sofríe cebolla en tiras y el pimiento (si usas).
  • Cocina hasta que se vean suaves y huelan rico.

5. Junta todo

  • Agrega la carne deshebrada al sartén.
  • Vierte la salsa que licuaste.
  • Mezcla bien.

6. Sazona y cocina

  • Agrega sal y pimienta al gusto.
  • Cocina todo junto por 10–15 minutos a fuego medio.
  • Mueve de vez en cuando.

Si se seca mucho, ponle un chorrito del caldo donde cociste la carne. Para comerlo, puedes usar tortilla caliente, acompañarlo con arroz rojo o con tostadas.

¿Por qué el platillo se llama ropa vieja?

La historia de la comida ropa vieja hace referencia principalmente al aspecto de la carne deshebrada, que al cocinarse y combinarse con los demás ingredientes, parecen trapos desgarrados, como ropa vieja, según señala La Nación.

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