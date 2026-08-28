Los chefs y cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate no quede ácida, no uses azúcar, solo 3 ajos y 150 ml de aceite de oliva”

La salsa de tomate es una preparación básica en muchas cocinas y puede acompañar desde pastas hasta carnes, pizzas y diferentes guisos. Sin embargo, lograr que tenga un sabor equilibrado no siempre resulta sencillo, especialmente cuando el tomate deja una acidez demasiado marcada.

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Aunque existen numerosos trucos caseros para corregir este sabor, algunos cocineros apuestan por prestar atención a la preparación desde el comienzo. La elección de los ingredientes y la forma de incorporarlos puede marcar la diferencia para conseguir una salsa más suave, aromática y agradable al paladar.

¿Cómo evitar que la salsa de tomate quede ácida sin usar azúcar?

Conseguir una salsa de tomate equilibrada depende de gran medida de cómo se trabajan los ingredientes durante la preparación. En lugar de recurrir al azúcar para modificar el sabor, existen técnicas que permiten suavizar la acidez y conseguir un resultado más agradable al paladar.

Para elaborar la salsa se utilizan alrededor de 300 gramos de tomate, junto con aceite de oliva virgen extra, ajo y cebolla. Los ingredientes se cocinan a fuego bajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados, un proceso que ayuda a desarrollar sabores más dulces y profundos.

Después se incorpora el tomate, que puede utilizarse triturado, rallado o cortado en trozos, dependiendo de la textura buscada. También es posible añadir una pequeña cantidad de vino blanco y esperar a que el alcohol se evapore antes de continuar con la preparación.

La cocción lenta resulta fundamental para obtener una salsa con buen sabor. El tomate debe cocinarse durante aproximadamente 50 o 60 minutos a fuego suave, removiendo ocasionalmente para favorecer la reducción del líquido y lograr una textura más concentrada.

Otro aspecto importante es controlar la cantidad de sal y añadirla progresivamente durante la preparación. De esta manera, resulta más sencillo ajustar el sabor una vez que la salsa haya reducido.

El resultado es una preparación con una textura más ligada y un sabor equilibrado, sin necesidad de incorporar azúcar para intentar compensar la acidez natural del tomate.