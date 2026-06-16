6 ideas de snacks coreanos fáciles de hacer para disfrutar del partido México vs Corea del Sur este jueves 18 de junio

El encuentro entre México y Corea del Sur promete ser uno de los encuentros dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más esperados por las dos aficiones ya qué tras varios días de mostrar una estrecha relación, el próximo 18 de junio las dos escuadras se enfrentarán en el estadio Guadalajara, sin embargo, si eres de lo que veras el duelo a través de una pantalla aquí te dejamos algunas ideas de snacks coreanos para que sientas de cerca esa pasión por el futbol.

El partido entre los nacionales y surcoreanos promete emociones dentro y fuera de la cancha y que mejor manera de vivir la pasión mundialista que acompañando el partido con sabores típicos del país asiatico, desde opciones crujientes hasta bocadillos picantes o dulces.

6 snacks coreanos sencillos de preparar en casa y le darán un toque diferente a tu reunión futbolera.

1.- Tteokbokki

Los famosos pastelitos de arroz bañados en una salsa picante y ligeramente dulce son uno de los antojitos más populares de Corea del Sur. Solo necesitas hervir arroz y crear bolitas y dejar cocer, para la salsa necesitas azúcar caldo y pasta de chile coreano mejor conocido como gochujang, mezcla todos los ingredientes y combina, en menos de 20 minutos tendrás una botana picante y deliciosa.

2.- Kimbap

Conocido como el “sushi coreano” ya que se basa en montar arroz con verduras, huevo y jamón en una lámina de alga marina, enrolla firmemente , corta en rodajas y sirve como snack

3.- Hotteok

Mezcla harina, levadura, azúcar y agua para formar una masa suave. Rellena con azúcar morena y canela, aplana ligeramente y cocina en un sartén hasta que quede dorado y crujiente por fuera. Este platillo es una excelente opción para quienes prefieren sabores dulces.

4.- Mandu

Mejor conocidas como empanadas es otra opción popular para llevar a tu mesa, solo necesitas crear empanadas con una masa y rellenarlas de carne molida, verdura picada o tofu después cierras bien y ponlas a cocer en vapor o dorarlas en un sartén.

5.- Korean Corn Dog

Crujiente por fuera y suave por dentro, este famoso snack viral puede prepararse con salchicha, queso o ambos, acompañado de salsa cátsup y mostaza, es similar a una banderilla, por eso necesitas unos palitos de banderilla donde insertarás la salchicha y queso y después cubrela con una mazcla similar a la de hot cakes, puedes añadir trozos de papa por fuera para darles el auténtico estilo coreano.

6.- Kimchi Pancake

Una receta rápida elaborada con kimchi y masa ligera es el kimchi Pancake, ya que ofrece un sabor picante, solo mezcla kimchi picado con harina, agua y un huevo hasta formar una masa ligera. Cocina en una sartén caliente hasta que quede dorado por ambos lados y acompaña con salsa de soya para potenciar el sabor.

|Pexels