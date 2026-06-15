5 diseños de piñatas caseras de Chase de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños

En todos los cumpleaños infantiles si hay algo que no puede faltar es la decoración acerca de un personaje en particular, y tampoco hay que olvidarse del pastel, de la piñata y de las bolsas con golosinas que entregarán. No hay dudas que una de las temáticas más populares en el último tiempo es la de Paw Patrol, en el cual cada uno tendrá su cachorro predilecto y en esta ocasión, te compartiremos cinco ideas de piñatas de Chase, uno de los más buscados.

Noticias Zacatecas del 15 de junio 2026

Los ‘Paw Patrol’ son un conjunto de cachorros en donde cada uno cumple una función determinada y tienen la particularidad de solucionar problemas. Uno de ellos es Chase, quien es un perro policía de raza pastor alemán que se caracteriza por ser un líder nato y conocido por su valentía, por la madurez y la obediencia a las reglas. Es por eso que se ha convertido en temática de cumpleaños infantiles, y las piñatas no pueden faltar.

A veces no es necesario gastar dinero en comprar piñatas, ya que con unos pocos elementos, paciencia y algo de creatividad, vamos a lograr crear algo lindo para decorar una fiesta infantil y que quedará perfecta. En este caso, hablamos de Chase de Paw Patrol, donde te compartiremos 5 diseños distintos que varían en su tamaño, y podrás colocar todo tipo de golosinas y sorpresas para los más chicos.

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Materiales para la piñata de Chase de Paw Patrol

Cartón firme

Cinta de enmascarar

Pegamento

Cuerda o cinta de agua

Papel crepé azul, marrón

Goma eva o cartulina para darle relieve

Marcador negro grueso

Tijeras y cúter

Cómo hacer la piñata de Chase de Paw Patrol

Remarcar la figura de Chase de Paw Patrol en dos cartones diferentes y leugo recortar Pegar un cartón en cada lateral de la figura con ayuda de la silicona y combinar las dos figuras y reforzar con cinta adhesiva Realizar un agujero en la parte superior y pasar la cuerda para colgar Decorar la piñata con el papel crepé de colores para formar el cuerpo asegurándote que no quede ningún hueco sin rellenar