5 recetas fáciles para sorprender a tus vistas durante el próximo partido de México en el Mundial 2026

Faltan solo algunos días para que la Selección Nacional viva su segundo encuentro dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, y esta será la excusa perfecta para reunir a familiares, amigos y visitantes. Por ello ahora te contamos sobre 5 recetas de boitnas fáciles que puedes preparar en poco tiempo y sin gastar de más, con las que sorprenderás a todos.

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5 Botanas sencillas de preparar para disfrutar del próximo partido de México contra Corea del Sur

Nachos con Queso

Este clásico de clásicos es muy sencillo de preparar, pues se requiere de una bolsa de nachos y mucho queso cheddar derretido; si buscas darle un toque especial, puedes agregar carne molida, chiles o algún tipo de carne fría.

Nachos con queso|Pyxabay - Canva

Tostadas de jícama

Para esta receta debes rebanar una jícama fresca en láminas de un grosor considerable para que no se quiebren a la hora de comer, y encima debes colocar una mezcla de atún o pico de gallo.

Tostadas de jícama|Generada con IA en Canva

Papas locas

A una bolsa de papas, agrégale verdura picada, cacahuates o gomitas y revuelve para aderezar con salsa picante.

Papas locas|Cocina Vital

Edamames al tajín

Hierve una buena cantidad de edamames, escurre bien y espolvorea con chilito, sal y jugo de limón al gusto.

Edamames al tajín|MyRealFod

Platanitos con guacamole

Utiliza chips de plátano frito deshidratado en lugar de los clásicos totopos tradicionales para disfrutar de un buen guacamole.

Platanitos con guacamole|Guetty - Canva

Con estas recetas estarás preparado para recibir a todos tus invitados y poder disfrutar del próximo partido de México dentro de la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ el cual se llevará a cabo dentro del territorio nacional el próximo 18 de junio en punto de las 7 pm, hora del centro de México.