5 recetas fáciles para sorprender a tus vistas durante el próximo partido de México en el Mundial 2026
Convierte el partido de México en una experiencia inolvidable con recetas sencillas, rápidas y llenas de sabor.
Faltan solo algunos días para que la Selección Nacional viva su segundo encuentro dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, y esta será la excusa perfecta para reunir a familiares, amigos y visitantes. Por ello ahora te contamos sobre 5 recetas de boitnas fáciles que puedes preparar en poco tiempo y sin gastar de más, con las que sorprenderás a todos.
Ahora lee: Irán vs. Nueva Zelanda, hora EXACTA del partido de la fase de grupos del Mundial 2026
5 Botanas sencillas de preparar para disfrutar del próximo partido de México contra Corea del Sur
Nachos con Queso
Este clásico de clásicos es muy sencillo de preparar, pues se requiere de una bolsa de nachos y mucho queso cheddar derretido; si buscas darle un toque especial, puedes agregar carne molida, chiles o algún tipo de carne fría.
Tostadas de jícama
Para esta receta debes rebanar una jícama fresca en láminas de un grosor considerable para que no se quiebren a la hora de comer, y encima debes colocar una mezcla de atún o pico de gallo.
Papas locas
A una bolsa de papas, agrégale verdura picada, cacahuates o gomitas y revuelve para aderezar con salsa picante.
Edamames al tajín
Hierve una buena cantidad de edamames, escurre bien y espolvorea con chilito, sal y jugo de limón al gusto.
Platanitos con guacamole
Utiliza chips de plátano frito deshidratado en lugar de los clásicos totopos tradicionales para disfrutar de un buen guacamole.
Con estas recetas estarás preparado para recibir a todos tus invitados y poder disfrutar del próximo partido de México dentro de la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ el cual se llevará a cabo dentro del territorio nacional el próximo 18 de junio en punto de las 7 pm, hora del centro de México.