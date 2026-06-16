Muere famosa actriz de telenovelas a los 35, tan solo un día después de su cumpleaños

La afamada industria de las telenovelas en Turquía se encuentra de luto debido a la repentina muerte de Ece İrtem, querida actriz que formó parte de producciones como "One love". Había cumplido 35 años este domingo 14 de junio, tan solo un día antes de su fallecimiento.

Hasta ahora no se conocen detalles del deceso, solamente que la causa fue un infarto de miocardio y la actriz fue encontrada sin signos vitales en su hogar esta mañana, de acuerdo con el medio Turkiye Today.

Quién era Ece İrtem

Nacida el 14 de junio de 1991 y originaria de la región de Anatolia Central, Ece İrtem era una querida actriz de telenovelas turcas como "Más allá del amor" (conocida como "Cranberry sorbet" en inglés y "Kızılcık Şerbeti" en su idioma original).