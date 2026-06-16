¡Tarde de reconciliaciones! Antrax arregla sus diferencias con Luis y Lancer en MasterChef 24/7

Todo parece indicar que algunos cocineros empezaron la quinta semana de MasterChef 24/7 con el pie derecho, pues en cuestión de minutos y antes de comenzar a prepararse para la gala por el poder del Pin del Chef, Antrax limó asperezas con Luis y Lancer.

Antrax hace las paces con Lancer

Luego de que los cocineros fueran llamados al anfiteatro del Mundo Masterchef, se les compartieron algunos mensajes enviados por el público en la pantalla y uno de los que generó más reacciones fue uno protagonizado por Antrax y Lancer.

"Yo igual que ántrax me obsesioné con Lancer" afirmaba el mensaje que provocó risas entre los participantes y que el cocinero señalado apuntara que "se refería a otro Antrax" porque su nombre no lleva acento. No obstante, Lancer pidió que "le diera un beso" para que "el mundo viera que se aman hoy en día".

Tras haber mostrado todos los mensajes estipulados, Lancer dijo que "ya hasta se caen medio bien", mientras que Antrax agregó que la llegada de Michelle a su vida lo había convertido en "un sol".

Ahora es turno de Luis

Después de lo ocurrido con Lancer y a raíz de la petición de sus compañeros para se dieran un abrazo y se reconcilieran, Luis se mostró abierto a la posibilidad, pero no estaba del todo convencido.

Sin embargo, cuando los cocineros comenzaron a gritar "¡Veracruz!", debido a que ambos participantes son originarios de ese estado, y los incitaran a entonar el himno de la entidad, Antrax comenzó a cantarlo pese a que Luis no quería hacerlo. Eventualmente, después de convencerlo, se unió a su compañero para, posteriormente, fundirse en un abrazo.

¿Cuánto tiempo se mantendrá la amistad entre los cocineros de MasterChef 24/7?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO

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