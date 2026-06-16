5 plantillas de horarios escolares de KPop Demon Hunters, para organizar tus clases con Rumi, Mira y Zoey

Ser un buen estudiante implica varios aspectos, entre ellos tener un buen sistema de organización; existen muchos recursos en línea para ayudarte a gestionar tus clases y tareas, lo cual puede ser más motivador si incluye a tus personajes favoritos. Por eso, a continuación te compartimos algunas plantillas de horarios escolares de KPop Demon Hunters para tus hijos o sobrinos.

Los siguientes diseños de Las Guerreras KPop ya están listos para descargar e imprimir de manera gratuita. Tienes la opción añadirles datos en una plataforma de edición en línea o simplemente escribir a mano en hojas impresas. Pueden hacer que los cuadernos, agendas o carpetas sean más atractivos y bonitos; otra alternativa es tenerlos pegados en algún lugar, a manera de cartel.

5 plantillas de horarios escolares de KPop Demon Hunters

1. Con fondo oscuro y espacios en blanco

Comenzamos nuestro listado con un diseño que muestra algunas de las imágenes más icónicas de las Huntrix, mezclando un fondo en tonos oscuros y espacios en blanco. Aquí predomina el morado, uno de los tonos más importantes en la estética de KPop Demon Hunters.

2. De los Saja Boys

A pesar de todo, ¿cómo no amar a los Saja Boys? Si conoces a alguien que es fan de la agrupación antagonista de nuestras Guerreras KPop, enséñale este diseño de horario de clases que es gratis para descargar e imprimir.

3. Plantilla de horarios escolares de KPop Demon Hunters, en tonos pastel

Nos encantó el look tierno y suave de esta plantilla de horarios de clases, que presenta tonos pastel e ilustraciones referentes a Las Guerreras KPop en estilo kawaii.

4. De Rumi

Si hay una integrante de Huntrix que destaca por su cantidad de fans, es Rumi. Entre las plantillas de horarios escolares de KPop Demon Hunters, hay varios que están dedicados a este personaje en específico.

5. Con fondo cuadriculado

De nuevo tenemos ilustraciones de las Huntrix en versión tierna, pero ahora con un fondo de tono lila y diseño cuadriculado. Es una hermosa combinación para tener tus horarios de clases perfectamente organizados.

