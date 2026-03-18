Técnicas culinarias para incluir zanahoria en tu comida y disfrutar de sus beneficios nutritivos

La zanahoria es un vegetal que debemos incluir en nuestra comida, el cual nos puede aportar todo tipo de nutrientes a nuestro organismo. Es usual que haya personas que no estén acostumbradas a añadirlo en su alimentación, situación que puede dificultar su ingesta.

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Es así que te vamos a explicar algunas técnicas culinarias que puedes intentar, las cuales te ayudarán a incorporar el alimento en tus preparaciones, además de poder disfrutar de sus beneficios nutritivos.

¿Cómo incluir zanahorias en tu dieta?

La zanahoria, además de consumirla en crudo, podemos emplear diversas técnicas culinarias, con las cuales disfrutaremos de su sabor y de sus beneficios nutritivos en cada comida que hagas. Opta por hacer las siguientes opciones:

Hummus para dipear : Una gran alternativa para disfrutarlo en tostadas con su textura untuosa. Solamente debemos hervir o cocinar en la freidora de aire para procesarlos con garbanzos, limón, aceite de oliva y sal. Hay que obtener una textura cremosa.

: Una gran alternativa para disfrutarlo en tostadas con su textura untuosa. Solamente debemos hervir o cocinar en la freidora de aire para procesarlos con garbanzos, limón, aceite de oliva y sal. Hay que obtener una textura cremosa. Ensalada crocante : Si te gusta el crunch de las verduras, saca rebanadas de la verdura con ayuda de un pelador, añade dos dientes de ajo triturados, aceite de sésamo, vinagre de arroz, jugo de limón, pimienta y sal.

: Si te gusta el crunch de las verduras, saca rebanadas de la verdura con ayuda de un pelador, añade dos dientes de ajo triturados, aceite de sésamo, vinagre de arroz, jugo de limón, pimienta y sal. Asadas : Un sabor dulce y salado. Solamente hay que hornear zanahorias a la mitad con un poco de aceite, para después bañarlas con miel, perejil y mantequilla.

: Un sabor dulce y salado. Solamente hay que hornear zanahorias a la mitad con un poco de aceite, para después bañarlas con miel, perejil y mantequilla. Smoothies : Si eres fan de las bebidas saludables por la mañana, puedes añadirla en tus smoothies o batidos; solamente hay que licuarla con otros ingredientes.

: Si eres fan de las bebidas saludables por la mañana, puedes añadirla en tus smoothies o batidos; solamente hay que licuarla con otros ingredientes. Snack saludable: Láminas delgadas hay que hornearlas por 20 minutos para dejarlas enfriar y tener una textura crocante.

#hummusdezanahoria #recetassaludables #recetasfaciles ♬ Soulful Strut - Shogo Hamada & The J.S. Inspirations @goclean.now HUMMUS DE ZANAHORIA🥕 cremoso, especiado y con un toque dulce que te va a enamorar 😍 anímate a probarlo, es muy fácil y podes tenerlo a mano en la heladera durante la semana para dipear o agregar a preparaciones 🙌🏻 Ingredientes: 1 lata de garbanzos 2 zanahorias grandes (sino usa 3) 2 cdas de aceite de oliva. Jugo de 1/2 limón. 1 diente de ajo chico. 1 cdita de comino, sal y pimienta a gusto. Jugo de la lata de garbanzos o agua c/n hasta lograr la consistencia cremosa. 😉 Procedimiento en el video. Probalo y me contas! De qué otro sabor harías? Te está gustando esta serie? Si tenés más ideas o comentarios, déjamelos acá 👇🏻 #hummus

¿Cuáles son los beneficios de la zanahoria?

Ok, ya hablamos sobre las técnicas culinarias para incorporar la zanahoria en tu comida, pero es indispensable hablar de sus beneficios nutritivos para entender su importancia en la dieta. Por estas razones debes consumirla: