Averigua cómo puedes activar el modo rosa en WhatsApp

Desde su lanzamiento en noviembre de 2009, WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más popular en todo el mundo, con más de 2900 millones de usuarios. Aunque la aplicación continúa añadiendo nuevas funciones, todavía hay algunas que los usuarios están solicitando y que aún no están disponibles. Un ejemplo de esto es el “modo rosa”, una opción estética que permite cambiar el aspecto del logo de WhatsApp del color verde al rosa.

Como seguramente ya sabes, el logo de WhatsApp es de color verde y su interfaz está relacionada con esta gama, con detalles en blanco que se pueden cambiar a negro utilizando la configuración del “modo oscuro” en el teléfono. Aunque la aplicación oficial no ofrece el “modo rosa”, existe otra aplicación llamada WhatsApp Plus APK que sí lo hace y puedes descargarla haciendo clic aquí. Antes de instalarla, es importante hacer una copia de seguridad del WhatsApp original y luego desinstalarla del teléfono. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso.

¿Cómo activar WhatsApp rosa?

Los pasos para activar el WhatsApp “modo rosa” son los siguientes:

Realiza una copia de seguridad de WhatsApp. Desinstala la aplicación que tienes en tu teléfono. Accede al enlace mencionado anteriormente e inicia la descarga. Autoriza a tu teléfono a instalar aplicaciones de terceros. Introduce el código de seguridad que te llegará al número asociado con tu cuenta de WhatsApp. Ingresa a la aplicación y haz clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha para acceder a la Configuración. Selecciona la sección de Temas y elige el que desees, ya sea rosa, azul, verde, plateado, dorado, gris, celeste, entre otros. Una vez que hayas seleccionado el color deseado para la interfaz, podrás disfrutar de este cambio. Puedes cambiarlo según tus necesidades, al igual que utilizar el color “original”.

¡Listo! Ahora podrás disfrutar del WhatsApp “modo rosa” en tu teléfono. Recuerda que esta opción solo está disponible en la aplicación WhatsApp Plus APK, que no es oficial. Así que asegúrate de seguir los pasos correctamente y ten en cuenta que WhatsApp no se hace responsable de cualquier problema que pueda surgir al utilizar aplicaciones de terceros. ¡Diviértete personalizando tu experiencia de WhatsApp!