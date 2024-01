¿Qué es el modo rojo de WhatsApp y cómo activarlo?

WhatsApp, la famosa plataforma de mensajería instantánea, se renueva constantemente para ofrecer a sus usuarios una experiencia aún mejor. Cada actualización trae consigo nuevas y emocionantes opciones, tanto en la versión clásica como en las alternativas para Android e iOS. Una de las últimas novedades que ha causado sensación es el “Modo Rojo”, y aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre él.

El “Modo Rojo” de WhatsApp está cargado de funciones exclusivas que no encontrarás en la versión clásica. Por ejemplo, tus contactos ya no podrán borrar los mensajes que les envíes y tampoco podrán ver cuando estás escribiendo un mensaje en la parte superior de la ventana. Además, podrás ver los estados de tus contactos sin que ellos se enteren, algo que muchos han deseado por mucho tiempo.

Pero eso no es todo, WhatsApp modo Rojo también te permite programar mensajes, saber quién si algún contacto te ha bloqueado y descargar diferentes temas para personalizar tus conversaciones en la aplicación. ¡Es genial!

¿Cómo activar el modo rojo?

Si quieres activar el “Modo Rojo” en WhatsApp deberás seguir estos pasos:

Primero, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus chats. Luego, desinstala completamente la aplicación estándar de WhatsApp. A continuación, descarga WhatsApp Plus Rojo y otórgale los permisos necesarios. Ingresa tu número de teléfono, espera a recibir el código de verificación y pon tu nombre.

¡Listo! Ahora podrás disfrutar de WhatsApp Plus en su versión completamente roja. Si deseas volver al color tradicional, solo tienes que ir a la configuración de Plus y cambiarlo.

¡Empieza a chatear con tus amigos y disfruta de esta emocionante experiencia sin interrupciones! No olvides estar atento a las nuevas actualizaciones de WhatsApp original. ¡No te lo pierdas!

