Así puedes compartir tu internet sin escribir la contraseña

Desde hace un tiempo el código QR aparece en todos lados: desde el menú de restaurantes y cafeterías, tarjetas bancarias y hasta para acceder a un enlace en particular. Ciertamente, este elemento digital ha llegado para quedarse. Pero, ¿sabías que a través de un código QR puedes compartir tu internet sin escribir la contraseña?

Si las palabras código QR no te suenan, probablemente eres una persona mayor o no estás tan familiarizado con el mundo digital. No obstante, descuida, luego de conocer el proceso para compartir tu internet sin escribir la contraseña te convertirás en un experto que tiene normalizado el código QR. Sobre todo cuando memorizar la serie de números y letras al azar que entrega la compañía de internet como contraseña del Wi-Fi es una tarea imposible.

¿Qué hacer para compartir tu internet sin escribir la contraseña?

En realidad, hay dos métodos para compartir tu internet sin escribir la contraseña. Uno de ellos requiere que revises que tu celular y el router tienen la función actualizada para hacerlo. En este sentido, el router es el aparato que instala la compañía de internet cuando contratas el servicio.

Ahora bien, ve a la Configuración de tu celular y elige la opción de Wi-Fi para revisar que en la parte superior derecha aparece la opción de Escáner de código QR. En caso de visualizarlo, solo tendrás que activarlo y escanear el código desde el router. Una vez completado el proceso, ya podrás compartir tu internet sin escribir la contraseña.

El otro método para compartir tu internet sin escribir la contraseña va de la mano con las opciones desplazables de la parte superior de la pantalla de tu celular. Para encontrar este apartado en tu dispositivo móvil solo tienes que pulsar el ícono del Wi-Fi.

Por último, en caso de tener invitados en casa que te solicitan la contraseña de tu Wi-Fi, el proceso para compartirla también es muy sencillo gracias a la practicidad que ofrece el código QR. Los pasos son estos:



Presiona en la red donde estás conectado.

Selecciona el candado o la opción de compartir que sale en el lado derecho.

Podrás ver un código QR que se generó con la contraseña de tu internet.

Dile a tu invitado que escanee el código QR para que tenga acceso al internet de tu casa inmediatamente.

