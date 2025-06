¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy? Montserrat Oliver responde

La prensa no pierde la oportunidad de saber qué sucede alrededor de la salud de Yolanda Andrade. Dada la forma en la que la familia decidió llevar las complicaciones físicas de la conductora, mucha de la información que circula en internet son rumores. Por eso cuando otras fuentes directas como su compañera de trabajo hablan, la gente realmente presta atención.

En esta ocasión Montserrat Oliver acudió a un evento, mismo en el que los reporteros preguntaron sobre la actualización del estado de salud de su compañera de programa. Allí la famosa de 59 años le indicó a los micrófonos que la situación está cada vez mejor, recordando que incluso Andrade no vive en la Ciudad de México. A continuación el reporte completo.

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade hoy 12 de junio?

En días pasados Yolanda Andrade causó furor por aparecer en un video con “Pepillo” Origel, mismo en el que se veía muy recuperada, sin embargo, se aclaró que esta pieza videográfica pertenece al pasado. Ante eso, todo seguía bajo rumores en los días recientes, pues existe mucho escepticismo alrededor de la salud de la nacida en Culiacán.

Ante eso, Montserrat Oliver dijo lo siguiente: “Se está mejorando, me mandó un video diciendo que le duele no estar aquí. Me hace feliz que se esté recuperando”. Y aunque las cosas marchan mejor, si quedó de manifiesto que Yolanda aún no está recuperada para pensar en una vuelta próxima al trabajo de la conducción de televisión.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

Aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado, muchos ya dan por un hecho que todas las complicaciones que la alejaron del foco mediático desde finales del 2024, son por un aneurisma cerebral. Por ello, su recuperación la está haciendo en Tulúm, pues le hace bien estar al nivel del mar. Ante eso, la gente indica que es bueno que se esté recuperando favorablemente, pero ven lejano un regreso para terminar su carrera como conductora al lado de su gran amiga, Montserrat Oliver.

