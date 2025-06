Brenda Castro de Exatlón comparte triste mensaje tras perder a sus bebés

Brenda Castro es una de las exparticipantes más queridas de Exatlón, en la versión de ‘Telemundo’, quien destacó bastante en su temporada y aunque decidió ya no volver a la pantalla chica, sí continúo compartiendo contenido en sus redes sociales, especialmente sobre el deporte y la vida fitness.

La famosa deportista también publicaba algunas imágenes de su vida personal, e incluso compartió con sus seguidores todo el proceso de su embarazo, por lo que también decidió despedir a sus bebés de forma pública con un desgarrador mensaje con el que muchos de sus fans pudieron empatizar.

Así despide Brenda Castro a sus bebés

“Tengo el corazón hecho pedazos, volver a escuchar que NO hay latido, es la peor frase de mi vida.... El día de ayer me realizaron una cesárea, entré a quirófano con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota”, dijo Brenda en una publicación realizada en redes sociales, en donde comparte varias fotografías de su embarazo.

La deportista no esperaba lo sucedido, pero esta no sería la primera vez que pierde a sus bebés, antes de su nacimiento o poco tiempo después de nacer. Aunque Castro no explicó las razones por las que murieron, sí dejó en claro que desea seguir adelante y pasar página, pidiendo que no le pregunten del tema si es que la encuentran en la calle.

La también creadora de contenido fitness explicó a sus seguidores que cuando se sienta mejor dará a conocer los detalles de lo que ocurrió, además de que agradeció a los médicos por permitir que ella y el papá de las bebés se despidieran de ellas con besos y abrazos.

Brenda Castro ya había perdido a dos bebés

Los seguidores de la exparticipante de Exatlón saben que esta no es la primera vez que la atleta pasa por una situación así de desgarradora pues también tuvo que atravesar la muerte de sus dos hijas Emilia y Victoria, quienes también fallecieron al poco tiempo de nacidas debido a un mal congénito en el corazón.