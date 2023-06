¿Cómo enviar un mensaje al espacio? Estos son los requisitos.

Existen muchas películas o series en las que se envían mensajes por medio de una botella a un río con el fin de pedir ayuda o comunicarse con otra persona, siendo un medio poco usual. Sin embargo, en esta ocasión, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en Inglés) lanzó una convocatoria para todas aquellas personas que deseen enviar un mensaje al espacio.

Las proporciones ideales del cuerpo en La Cápsula del Conocimiento.

Te puede interesar: Luna de Fresa: A esta hora se verá la Luna de color rojo en el cielo.

¿En qué consiste la dinámica para enviar un mensaje al espacio?

La NASA lanzó una invitación al público en general para agregar su nombre a un poema hecho de manera original y que esté dedicado a la misión Europa Clipper de la NASA, antes de que la nave espacial inicie su travesía con dirección a la luna Europa de Júpiter en octubre de 2024.

La campaña “Mensaje en una botella de la NASA consiste en que personas de todo el mundo firmen un poema escrito por la poeta laureada estadounidense Ada Limón. El poema conecta los dos mundos acuáticos: la Tierra, que anhela llegar y comprender qué hace que un mundo sea habitable y Europa, que espera con secretos aún por explorar”, precisó la organización.

Esta campaña es una colaboración especial que une el arte y la ciencia, por lo que junto con los nombres de los participantes que se grabarán en microchips montados en la nave espacial, el poema y los nombres viajarán 1,800 millones de millas hacia Júpiter.

Te puede interesar: Amasia: ¿Cuándo se formará el nuevo supercontinente de la Tierra?

¿Cómo se puede participar para enviar un mensaje al espacio?

Lo único que se debe hacer, es entrar al siguiente enlace en el cual se podrá visualizar el poema (se puede leer en español o en inglés), en la parte inferior dice ‘Sign the message, get on board’ (firma el mensaje, sube a bordo) e inmediatamente, al presionar ‘go’ se deben escribir los nombres, apellidos, correo, la localización, el estado, código postal y un pequeño recuadro para elegir si se desea recibir información sobre la NASA. Una vez hecho esto, aparecerá una botella con el nombre y la leyenda ‘Bienvenido a Bordo’.

Esta no es la primera vez que la NASA hace este tipo de proyectos, puesto que con anterioridad ha creado campañas similares para que la población envíe sus nombres en misiones como Artemis I y varias naves espaciales de Marte.

“La inspiración es lo que alimentó a las personas que desarrollaron esta misión emblemática y que fabricaron a mano la nave espacial más grande que la NASA ha enviado para explorar el sistema solar. Es lo que impulsa a la humanidad a formular las grandes preguntas a las que contribuirá esta misión”, afirmó directora del JPL.

Está previsto que la nave despegue en septiembre del 2024 y tenga un periodo de llegada en 2030.