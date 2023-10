¿Cómo evitar estafas al comprar el súper en línea con estos consejos de la Condusef?

Vivimos en una época, donde el internet ha optimizado nuestra vida diaria y nos permite hacer cosas que antes solo eran posibles de forma presencial. Ahora bien, por más que suceda esto, la verdad es que también hay peligros, así que toma nota que vamos a explicarte cómo puedes evitar estafas al comprar el súper en línea con unos consejos de la Condusef.

La Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existe con el fin de proteger y defender los intereses y derechos de la población, ante las instituciones financieras a las que accedan al momento de realizar una compra o una determinada transacción.

¿Cómo se pueden evitar estafas al comprar el súper en línea según la Condusef?

Lo primero es guardar los tickets y revisar, luego el estado de cuenta de tu tarjeta para chequear que las compras que hayas realizado estén correctamente registradas. Lo segundo es verificar que en la página donde hayas hecho la correspondiente adquisición, se halle el protocolo de seguridad “https:/" junto con un candado cerrado en la barra de direcciones.

Después descargar la aplicación de la tienda en cuestión, también una idea sensata. Luego considera utilizar la tarjeta digital a partir de la aplicación que tenga el banco que utilices y para cerrar, nunca jamás actives la opción que dice “recordar datos bancarios”.

Como una recomendación aparte, la Condusef afirma que es una buena idea realizar una lista de los productos que vas a comprar, debido a que con eso puedes ordenarte, evitar problemas innecesarios y no llenar tus carritos virtuales de elementos que en realidad no necesitas. Y claro, analiza precios, así no incurres en gastos evitables.