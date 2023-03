¡Increíble!: ¿Cómo ver todo lo que Google sabe de ti?

¡La tecnología es asombrosa! Podemos tener acceso a una cantidad increíble de información en segundos gracias a ella. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que también debemos tener en cuenta el otro lado de la moneda. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto saben realmente las plataformas que utilizamos, como Google, sobre nosotros? Es cierto que a veces nos puede dar un poco de miedo pensar en ello, pero es importante tenerlo en cuenta.

El temor de que nuestras búsquedas y actividades en línea sean monitoreadas es algo que preocupa a muchos usuarios de la tecnología. Desde el historial de navegación hasta la información personal que compartimos en nuestras redes sociales, todo queda registrado en alguna parte. Es importante que seamos conscientes de que todo lo que hacemos en línea puede ser utilizado para fines comerciales o incluso para ser vendido a terceros. Es por eso que es fundamental que tengamos en cuenta la privacidad de nuestros datos y tomemos medidas para protegerlos.

Por lo anterior, aquí te contamos cómo saber qué es exactamente lo que Google puede conocer de ti a partir de tus búsquedas.

¿Cómo ver todo lo que Google sabe de ti?

¡Atención y toma nota! Si quieres saber qué información has compartido con esta plataforma, te alegrará saber que existe una manera sencilla de hacerlo.

Lo primero que debes hacer es buscar los servicios de Google que has utilizado después de iniciar sesión en tu cuenta. Pero si no recuerdas cuáles son, no te preocupes, puedes acceder directamente al Panel de control de Google. Una vez allí, inicia sesión en tu cuenta de Google y navega hasta la sección de Datos y privacidad. Allí encontrarás la opción “Tus opciones de datos y privacidad” y, a continuación, “Datos de las aplicaciones y servicios que usas” y “Contenido guardado de los servicios de Google”. ¡Descubre qué información está en manos de Google!

Si lo que quieres es conocer la información de n servicio de Google en específico, deberás buscar el nombre del servicio en el panel de control. Si requieres guardar una copia de tus datos: Debajo del nombre del servicio, selecciona “Descargar”.

¿Cómo descargar mis datos de Google?

Por otra parte, si lo que quieres es descargar la información que tienes en el buscador, estos no se borrarán de tu cuenta, así que podrás tener tu copia de correo electrónico, documentos, fotos, calendario y videos de YouTube. Ve a la página Descarga tus datos. Los productos de Google que incluyen tus datos se seleccionan automáticamente.

Si sólo quieres descargar algunos de tus datos de un producto, puedes encontrar un botón como Lista donde podrás ver todos los datos incluidos. Esta información podrá ser obtenida en el formato de tu preferencia; los datos que borraste en tu historial no estarán disponibles.

