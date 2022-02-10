Google Maps capta espeluznante FOTO en carretera de Sonora.

En la actualidad perderse es muy complicado, todo gracias a aplicaciones como Google Maps que te permiten conocer la ruta con menos tráfico para poder llegar de un lugar a otro.

No obstante, en ocasiones las fotos que te puedes encontrar son cosas que nadie esperaba ver y que dejan sin palabras a los usuarios.

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La sorprendente foto de Google Maps en Sonora

Dentro de las imágenes más sorprendentes que ha revelado Google Maps en los últimos meses, se encuentra la de cuatro hombres en la carretera de Sonora, lo que ha causado un gran asombro entre miles de mexicanos.

Dentro de los millones de fotos que toma Google Maps, hubo una que ha dejado sin palabras a muchos y sobre todo causó mucho miedo entre los usuarios, pues se trata de cuatro hombres que caminaban con máscara en el tramo carretero de Moctezuma- Nacozari.

Las máscaras que salen usando los hombres que caminaban sobre la carretera en Sonora, eran de personajes famosos dentro de la cultura popular mexicana: Scream, La Parka, Hombre Lobo y un Espantapájaros.

En Sonora, fueron detectados estos que dicen son integrantes de un cártel y que están esperando a vehículos para detenerlos y asaltarlos. Así lo comenta quien encontró esto, mediante Google Maps. pic.twitter.com/NDyZgbrSME — Chikistrakiz (@chikistrakiz) February 10, 2022

¿Cuál fue la reacción ante la foto de Google Maps en Sonora?

Ante el descubrimiento de los usuarios de Google Maps, se comenzaron a hacer diferentes teorías que aseguran que se trata de jóvenes disfrazados por el Día de Muertos en México, otras afirmaron que se trataba de integrantes de la delincuencia organizada, pero hasta el momento nada ha sido confirmado.

Además de los usuarios, medios internacionales han asegurado que la foto se podría tratar de integrantes del llamado Cártel de Sonora, mientras se hacen las investigaciones lo único seguro es que la fotografía ha causado mucho miedo entre los usuarios.

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Recordemos que no es la primera ocasión que Google Maps sorprende a los usuarios de las redes sociales por las fotos que se ha encontrado al momento de hacer la búsqueda de una dirección.

