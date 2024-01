¿Cómo identificar si tu relación está muerta? Estas son las señales.

Lo cierto es que las relaciones humanas, ya sean de amistad, familia o pareja, no son sencillas. En especial, las relaciones de pareja con el paso de los años pueden atravesar cambios que ameriten trabajar más en la relación y esforzarse. Por ejemplo, la llegada de los hijos o la evolución que puede experimentar un integrante de la pareja. No obstante, si llegan a un punto sin retorno y la ruptura es inminente, no está de más saber cómo identificar si tu relación está muerta.

¿Cuáles son las señales para identificar si tu relación está muerta?

Nadie quisiera tener que sacar de su vida a una persona que alguna vez fue importante y con la que se han compartido sueños y proyectos. Pero cuando las cosas ya no marchan bien y cada vez son más las señales que sirven para identificar si tu relación está muerta, resulta más sano tomar una decisión.

A propósito, estas señales son las siguientes:



Infelicidad y aburrimiento: Una evidente señal para identificar si tu relación está muerta es que ya no estás a gusto compartiendo con la pareja. Se supone que una relación amorosa te ayuda a mejorar, sentirte mejor y realizarte, pero si ya te provoca más emociones negativas que positivas, entonces ha llegado el momento de la ruptura.

No hay deseo sexual o intimidad: Otras claves dentro de una relación de pareja exitosa son las ganas de sexo y los momentos de intimidad emocional. Así que, cuando la pareja ya no experimenta ninguna de las dos o se convierte en algo forzado y no disfrutable, ciertamente es otra señal para identificar si tu relación está muerta.

Falta de comunicación o discusiones: Una de las formas para identificar si tu relación está muerta es la falta de comunicación y discusiones. Como es sabido, la comunicación es fundamental en las relaciones, es lo que las construye y permite entender al otro, resolver problemas y hasta conocer necesidades. Si bien, las discusiones tienen connotaciones negativas, lo cierto es que en una relación pueden ser buenas porque demuestran interés. Así que, cuando todo eso desaparece, es muy posible que tu relación ya no funcione.

Te sientes irritado o molesto por pequeños detalles: Por último, hay falta de comunicación sobre los temas importantes y que pueden mejorar la relación, pero no pleitos por detalles pequeños e insignificantes. En este sentido, la irritabilidad, el estrés y explotar fácilmente son indicios de que tu relación está muerta.

