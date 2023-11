¿Cómo lavar las toallas para que no se dañen? Esta es la mejor forma.

Las toallas son un elemento que no puede faltar en ningún hogar y más si están elaboradas con microfibra. Y es que, a diferencia de otras toallas, estas no dejan pelusa ni dañan las superficies. Pero, ¿cómo lavar las toallas para que no se dañen y retengan malos olores?

Si bien, las toallas de microfibra son efectivas para limpiar superficies de cristal delicadas y aparatos tecnológicos con pantallas, su material textil absorbe agua, polvo y suciedad. De ahí, la importancia de saber cómo lavar las toallas para que no se dañen y se conviertan en un caldo de cultivo de hongos y bacterias.

¿Cuál es la mejor forma de lavar las toallas para que no se dañen?

Como es sabido, la clave para la prevención de cualquier tipo de patógenos es mantener una buena higiene en nuestro ambiente y los utensilios que utilizamos en casa no son la excepción, sobre todo si tienen frecuente contacto con mugre y humedad. Sin más preámbulos, presentamos la mejor forma de lavar las toallas para que no se dañen:



No laves las toallas de microfibra junto a otras prendas, ya que pueden dañar o deteriorarse con el paso del tiempo. No utilices suavizantes o productos que resulten agresivos con el tejido de las toallas con microfibra. Cuida la temperatura del agua. En este sentido, la mejor forma de lavar las toallas para que no se dañen es con agua tibia o fría. En caso de que las toallas tengan mal olor, te sugerimos añadir una cucharada de vinagre al momento de lavarlas. Ahora bien, puede que estés más acostumbrada o acostumbrado a meter tu ropa en la lavadora. Sin embargo, la mejor forma de lavar las toallas es a mano para que no se dañen. Pero en caso de tener prisa y necesitar el electrodoméstico, revisa que la duración del ciclo de lavado no sea largo. Una vez que termines de lavar las toallas con microfibra, llévalas a tender en el exterior para que se sequen. Aunque, eso sí, no las expongas a rayos de Sol intensos o calor extremo porque su material podría dañarse.

