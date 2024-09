¿Cómo limpiar las llaves de los grifos?

Hay que saber mantener todos los elementos que se encuentran en el hogar, también entender las maneras en las que todo puede terminar saliendo bien. Para ello, es siempre necesario conocer tanto como sea posible y para la ocasión, vamos a comentarte cómo tienes que limpiar las llaves de los grifos.

¿Cómo se limpian las llaves de los grifos?

Solamente hace falta tener 1 pedazo de vela o cera de vela en todo caso. Para ello, hace falta frotar la cera por toda la superficie limpia de tu grifo como las llaves mismas y posteriormente tomar el paño seco y frotar nuevamente hasta que termine por dispersarse y se cree una capa uniforme.

Al momento que hayas finalizado con ese procedimiento, vas a estar contemplando un brillo instantáneo y también podrás contemplar que el agua no va a quedarse pegada y no van a terminar de formarse manchas de agua dura o seca sobre los grifos mismos. Y listo, con estas premisas tan sencillas puedes mantener las llaves limpias entre lavadas para que no termines teniendo problema de que se vean sucias al poco tiempo de haberlas limpiado.

Para finalizar dejemos la explicación sencilla alrededor de este proceso: la cuestión funciona a partir de que la cera es el polo opuesto del agua, pues son una versión pastosa del aceite y terminan volviéndose hidrofóbicas, hasta que se les termina agregando jabón, el mismo compuesto que permite que tanto el agua como el aceite se terminan mezclando.

Y en todo caso considera mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco en partes iguales para generar una pasta fluida de esta combinación. Esto debe ser implementado sobre todas las superficies que tu dispongas y dejarlas actuando por 2 horas. Cuando ese tiempo haya pasado, implementa un cepillo, fibra o esponja para tallar y retirar la mayor cantidad de manchas posibles.