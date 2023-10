¿Cómo lavar los trapos de cocina y eliminar el mal olor?

Los trapos de cocina son elementales para la limpieza de esta área del hogar. Precisamente porque es donde se preparan los alimentos y se conservan, hay que poner especial cuidado y atención para que no exista formación de gérmenes y hongos. No obstante, la tarea de limpiar y desinfectar los espacios de la cocina se vuelve difícil si los mismos trapos no lo están y además desprenden mal olor.

Por suerte, existen métodos y materiales para lavar adecuadamente los trapos de cocina. Sigue leyendo para que no tengas que lidiar con paños que huelen mal o que dejan una capa de suciedad en las superficies mientras los utilizas.

Métodos para lavar los trapos de cocina y eliminar el mal olor

Cloro

Una de las opciones para lavar los trapos de cocina y eliminar su mal olor es el cloro o lejía. Como es sabido, se trata de una sustancia química que es muy popular en la desinfección de muchas cosas, tales como el agua de piscinas, ropa blanca y hasta superficies.

Por lo tanto, en el contexto casero el cloro puede ser ideal para lavar y desinfectar los trapos de la cocina. En este sentido, primero tendrías que remojarlos en una cubeta con agua y unas gotas de cloro durante 10 minutos.

Ya que transcurra el tiempo, ponte guantes de goma para proteger tus manos y comienza a enjuagar con abundante agua los trapos. Luego, llévalos a la lavadora y escoge un ciclo con agua caliente. Al final, tiéndelos y espera a que el aire los seque.

Calor

Otro método para lavar los trapos de cocina y eliminar el mal olor es el calor. Recordemos que los gérmenes y bacterias no aguantan las altas temperaturas, por lo que puedes utilizarlo a tu favor.

En primer lugar, llena una olla con agua y espera a que hierva. Posteriormente, deposita los trapos durante dos horas junto a un poco de cloro o vinagre para que aparte de desinfectarlos, se vean más blancos. Luego, empieza a lavarlos con normalidad y ponlos a secar.

Bicarbonato y vinagre

Por último, puedes recurrir a las propiedades del bicarbonato de sodio y el vinagre para lavar los trapos de la cocina y eliminar el mal olor. Al igual que los otros, es un método muy sencillo.

Busca un poco del jabón que siempre utilizas para lavar ropa junto a una taza de vinagre blanco y una de bicarbonato de sodio. En seguida, programa un ciclo de lavado con agua caliente en la lavadora o higieniza los trapos de cocina de manera manual con la mezcla de los ingredientes.

