¿Cómo quitar los quistes de millium del rostro? Conoce las opciones.

Es posible que los vieras en el rostro de alguien más o puede que tú mismo los tengas, pero desconozcas su nombre o por qué se originan. Y es que, los quistes de millium, unas formaciones redondeadas en color blanco o amarillentas no pasan desapercibidos para nadie. Pero, ¿cómo quitar los quistes de millium del rostro?

Los quistes de millium son la acumulación de queratina atrapada bajo la piel. Y, de acuerdo con portales especializados, su formación se debe a células muertas aunque no es la única causa, ya que pueden salir por el uso frecuente de cremas o ungüentos con esteroides, lesiones en la piel, exposición excesiva al Sol y factores genéticos.

A pesar de su gran parecido con el acné y las espinillas, esta afección en la piel nunca debe ser exprimida porque hacerlo empeora el problema y la misma piel sufre las consecuencias. No obstante, ello no significa que no hay forma de quitar los quistes de millium en el rostro.

¿Con qué puedes quitar los quistes de millium del rostro?

Los quistes de millium son temporales en la mayoría de los casos y desaparecen solos luego de unas semanas o meses. Pero en caso de querer acelerar su desaparición, puedes recurrir a los siguientes productos y métodos para quitar los quistes de millium del rostro:



Exfoliación: Por medio de un producto comercial o con ingredientes caseros puedes exfoliar tu rostro para quitar los quistes de millium. La idea es hacerlo cada dos semanas para prevenir la acumulación de las células muertas.

Gel de adapaleno o crema de tretinoína: Estas son más opciones con la que puedes quitar los quistes de millium del rostro. Si bien, tendrías que ir a la farmacia a comprarlos, una pequeña cantidad basta para acelerar la desaparición de estas formaciones en la piel.

Vaporización facial: Este método tiene la finalidad de abrir los poros de la piel para liberar las células muertas y por lo tanto, quitar los quistes de millium del rostro. Lo único que debes hacer es colocar agua caliente en un recipiente y acercar tu rostro para recibir el vapor durante unos 5 minutos.

Jabón neutro: Por último, para quitar los quistes de millium del rostro igualmente puedes lavarte con agua tibia y jabón neutro. Más tarde, secarlo con palmaditas.

