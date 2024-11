¿Qué pasará con la herencia de Silvia Pinal y cómo se repartirá?

El mundo del espectáculo en México todavía no asimila la pérdida de la última Diva del Cine de Oro, Silvia Pinal , quien partió de este mundo el pasado 28 de noviembre a los 94 años de edad.

A raíz de su muerte han surgido todo tipo de inquietudes e interrogantes, muchas de ellas encaminadas a la herencia de la actriz mexicana, pues recordemos que entre sus bienes destacan el teatro que lleva su nombre, el cuadro que le pintó Diego Rivera y su mansión del Pedregal, por mencionar algunos.

¿Cómo se repartirá la herencia de Silvia Pinal? De acuerdo con diversos reportes, el patrimonio que Silvia Pinal logró amasar a lo largo de 94 años podría superar los mil millones de pesos y se conforma de diversas cuentas bancarias, negocios, joyas, inmuebles, obras de arte, entre otras.

De acuerdo con una declaración de Sylvia Pasquel en el año 2023, la herencia de Silvia Pinal se repartiría entre sus hijos, nietos y bisnietos. En aquel entonces, la Pasquel reveló que la mansión del Pedregal, diseñada por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, probablemente pasaría a manos de Alejandra Guzmán, quien cuenta con los recursos necesarios para darle el mantenimiento que requiere.

¿Quién se quedaría con el cuadro que Diego Rivera le pintó?

Hablar de quién se quedaría con el cuadro que Diego Rivera le pintó y le regaló a la actriz no es nada sencillo, pues no solo es un objeto o una simple obra de arte, sino más bien un patrimonio nacional. En el 2023, Sylvia Pasquel dijo que era poco probable que el cuadro de su madre fuera exhibido en diversos lugares, debido a los engorrosos trámites burocráticos que tendrían que realizar. “Nos pertenece a los tres, pero está en un fideicomiso, no es de ninguno de los tres; es patrimonio de la nación, de México”, recalcó.

¿Quién se quedará con el teatro?

Una publicación de circulación nacional señaló que el inmueble ubicado en la colonia Juárez, de la CDMX, pasará a ser propiedad de Sylvia Pasquel. En tanto que sus nietos y bisnietos: Stephanie Salas, Frida Sofía, Giordana Guzmán, Schersa Guzmán, Michelle Salas y Camila Valero, recibirían 20 estacionamientos públicos ubicados en la Ciudad de México. Por último, su asistente, Efigenia Ramos, heredaría un departamento ubicado en la Ciudad de México.