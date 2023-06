¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp?

Una de las funciones que te brinda la aplicación de mensajería más usada en el mundo, WhatsApp, es la de bloquear a cualquier contacto que desees; sin embargo, este hecho jamás es notificado por eso te contamos cómo puedes saber quién te ha bloqueado.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: ¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que se den cuenta?

Si en algún momento se realiza esta acción, de forma inmediata se dejarán de recibir mensajes, llamadas y actualizaciones de estados, del contacto que se bloqueo. Aunque, también se da la opción de poner retractar esta acción en el algún momento se desea.

Sin embargo, te contamos dos formas sencillas que puedes utilizar para bloquear a algún contacto:

Si se trata de alguien a quién has agregado debes dirigirte a configuración, pulsa Privacidad, luego Bloqueados y añadir nuevo, después busca y selecciona a la persona que deseas bloquear.

La segunda opción, es que no tengas agregado a la persona, por eso debes abrir el chat, pulsar su número telefónico y después ve a bloquear contacto.

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

No obstante, ahora puedes saber quien te ha bloqueado y para esto te darás cuenta con estos sencillos pasos:

También te puede interesar: ¿Cómo escribir con letras de colores en el chat de WhatsApp?

En primer lugar, no se podrá ver la información de la última conexión del contacto que te bloqueó, tampoco verás el estado en línea de otro contacto, los mensajes que envíes solo mostrarán una palomita de enviado, pero no podrás ver las dos palomitas de “mensaje entregado” y finalmente no podrás hacer llamadas telefónicas a ese contacto.