Bárbara de Regil revela nuevos detalles del acoso que sufrió de Memo del Bosque

El nombre de Bárbara de Regil se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a las últimas declaraciones que ha entregado, mismas que señalan que fue víctima de acoso de parte del productor de telenovelas Memo del Bosque, el cual recientemente falleció a causa del cáncer que padeció desde los últimos meses.

Y, en medio de esta situación, la actriz e influencer ha concedido nuevos detalles respecto a lo que vivió en aquella ocasión, misma que asegura la perseguirá durante el resto de su vida pero que, a su vez, ha aprendido a lidiar con ella. Por ende, luce interesante conocer qué fue lo que dijo Bárbara de Regil respecto a esta situación.

Se revelan nuevos detalles del acoso que vivió Bárbara de Regil

Para poner contexto, vale decir que Bárbara de Regil confesó esta situación durante la participación que tuvo en un reality show, el cual si bien recientemente salió al aire se habría grabado hace aproximadamente un año. En otras palabras, la confesión de la actriz se dio cuando Memo del Bosque aún estaba con vida, y no después de haber fallecido tal y como se esperaba.

En ese sentido, la influencer le mandó un audio a Gustavo Adolfo Intanfe en donde reveló detalles respecto a cómo se sentía sobre esta situación. Aquí, Bárbara de Regil manifestó sentirse tranquila, asegurando que este tipo de cosas no se pueden guardar: “Estoy tranquila, me dio paz contar una historia en donde fui víctima. Así es la vida, no nos podemos quedar callados”.

Bárbara relata cómo fue el acoso que sufrió de parte de Memo del Bosque

Bárbara de Regil contó en el reality show antes mencionado que, hace varios años, Memo del Bosque la invitó a su oficina para hablar sobre un proyecto laboral; no obstante, el productor de televisión la habría intentado besar a la fuerza. Y si bien la actriz aseguró que tuvo la oportunidad de reclamarle, esta no lo hizo por miedo a tener represalias en su contra.

