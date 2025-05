Pedro Fernández arremete contra Julián Gil; esto dijo

Pedro Fernández es uno de los cantantes que cuentan con el cariño de la gente y su trayectoria le permite ser una de las voces más reconocidas del medio. Ante eso, se le cuestionó recientemente por las palabras emitidas por Julián Gil, quien aseguró que él y Marjorie de Sousa tuvieron un amorío cuando grabaron una telenovela hace unos años.

El eco de los comentarios del modelo argentino cimbraron muchos sitios e inclusive se sigue hablando de ello, esto después de un par de semanas que se ventiló esta información. Ante eso, el cantante de 55 años por fin emitió su contestación y te contamos a detalle sus palabras.

¿Qué le contestó Pedro Fernández a Julián Gil?

El argentino tuvo un momento de sinceridad y habló profundamente de lo que él considera un error, esto referente al haber coincidido con la actriz venezolana. Ante eso, se dieron algunos nombres de personajes como Pedro Fernández, quien en aquella novela tuvo que salir de la producción, supuestamente por conflictos derivados de una “aventura” con Marjorie.

Sin embargo, aunque fue totalmente cortés, el mariachi le pidió a Julián que no hablara de las demás personas. Dado que el argentino no sabe cómo fueron las cosas, lo invitó a no opinar de los demás. Allí, los reporteros quisieron que hablara precisamente del caso de Julián y Marjorie de Sousa, sin embargo dijo que no hablaría de temas que no lo involucraran.

¿Cuándo coincidieron Marjorie de Sousa y Pedro Fernández?

Ellos coincidieron en una producción del 2014. En ese momento se habló de muchos temas, sin embargo Pedro indicó que en aquella ocasión no terminó la novela por problemas de salud. Sin embargo el rumor más fuerte habló de una supuesta complicación con la esposa de Fernández, generada por las actitudes y formas de ser de Marjorie de Sousa.

