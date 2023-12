¿Cómo saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp?

A lo largo de los años, los desarrolladores de WhatsApp se han enfocado en mejorar la protección de sus usuarios. Por ejemplo, existe la función de bloquear contactos o números no registrados en tu dispositivo. Sin embargo, ese número puede ser el tuyo sin ser consciente de las señales para saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp.

En particular, saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp puede lograrse con diferentes trucos pero el que te presentamos es el más efectivo. Sus pasos consisten en:

Abrir tu sesión en WhatsApp desde el celular y generar un grupo nuevo. Añadir al contacto que crees que te ha bloqueado a ese grupo. Enseguida, para saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp tiene que aparecer en tu pantalla un mensaje de error que cita: “No se pudo añadir el contacto al grupo”. En caso de poder agregar el contacto al grupo sin problema alguno, quiere decir que te ha restringido el envío de mensajes.

Por lo general, no visualizar la foto de perfil, estado, última hora de conexión y no lograr enviar mensajes son algunas señales para saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, puedes llegar a confundirte si el contacto te restringe, pues no puede ver los mensajes que le mandas aunque sí tu foto de perfil, estado y última hora de conexión.

¿Cuáles son las funciones de seguridad en WhatsApp?

Como decíamos antes, WhatsApp se ha encargado de convertirse en una de las aplicaciones de mensajería instantánea con más funciones de seguridad y protección. Si bien, mencionamos que cuenta con la posibilidad de bloquear a un contacto o número no registrado en tu celular, los siguientes también son funciones destinadas para esto:



Cifrado de extremo a extremo.

Verificación de dos pasos.

Bloqueo de pantalla.

Seguridad de grupos.

Reportar mensajes.

