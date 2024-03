¿Cómo saber si te silenciaron en WhatsApp?

Son muchos los trucos que existen en las redes sociales. Son tantos que en un momento es muy posible perderse entre las cuestiones que ofrece la virtualidad. Para el caso vamos con un truquito que puede ser útil, como lo es el destacar cómo puedes saber si te silenciaron en WhatsApp.

La realidad de esta premisa obedece a que si no somos un poco cuidadosos o cautelosos, entonces posiblemente terminemos de exponernos a una situación un tanto molesta o con algún problema.

¿Cómo puedes saber si te silenciaron en WhatsApp?

Para empezar necesitas tener un celular Android o IPhone con la versión más reciente de esta red social administrada por Meta. A partir de esto no hace falta descargar ninguna otra aplicación complementaria.

Dicho lo anterior, el tutorial que nos convoca es bastante simple. Para empezar puedes visualizar que si la velocidad de respuesta de la otra persona es mucho más lenta o directamente ya no sucede, entonces este puede ser un indicio no del todo agradable. Otro aspecto a considerar, es el no poder contemplar las actualizaciones de estado que hoy aparecen en WhatsApp. Es válido destacar que esto no es una prueba definitiva, pues hay usuarios o usuarias que prefieren no compartir estas cuestiones con todas las personas.

Y claro, otro aspecto que ya es más evidente es el último instante en el que haya ingresado a este espacio. Notarás que siempre debajo del nombre de alguien se visualiza la hora en la que estuvo por WhatsApp, pero si la misma no puedes contemplarla, entonces ya es factible que hayas sido silenciado.

Otra manera de darte cuenta es a partir de la foto de perfil o información personal de una persona. Si no puedes contemplar, entonces malas noticias. Y sino, otra opción mucho más concreta y contundente es directamente preguntarle a quién sea necesario si efectivamente te silenció y los motivos que llevaron a eso.