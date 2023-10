¿Qué es y cómo se activa el modo dorado de WhatsApp?

En el mundo de las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp es sin duda una de las más populares. Con su interfaz sencilla y funcionalidades prácticas, ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, a veces nos gusta personalizar nuestras aplicaciones para darles un toque más único y personal. Es por eso que hoy te traigo una guía completa sobre cómo se activa el modo dorado de WhatsApp, utilizando WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación original de WhatsApp que fue desarrollada por un grupo de entusiastas de la programación que querían agregar algunas características adicionales a la aplicación. Con WhatsApp Plus, puedes personalizar la apariencia de WhatsApp con temas y colores únicos, y también desbloquear algunas funcionalidades exclusivas. No obstante, al ser una app no autorizada, no puede ser descargada en tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play Store y App Store.

¿Cómo cambiar el color de tu WhatsApp Plus?

Activar el modo dorado en WhatsApp con WhatsApp Plus es muy sencillo. Aquí te explico los pasos:



Descarga WhatsApp Plus: Lo primero que debes hacer es descargar el archivo de instalación de WhatsApp Plus. Para hacerlo da clic aquí. Realiza una copia de seguridad: Antes de instalar WhatsApp Plus, es importante que hagas una copia de seguridad de tus chats y archivos multimedia. Puedes hacerlo desde la configuración de la aplicación original de WhatsApp. Desinstala WhatsApp original: Una vez que hayas hecho la copia de seguridad, desinstala la aplicación original de WhatsApp de tu dispositivo. Esto es necesario para poder instalar WhatsApp Plus. Instala WhatsApp Plus: Ahora, abre el archivo de instalación que descargaste en el primer paso y sigue las instrucciones para instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo. Configura el tema dorado: Una vez que hayas instalado WhatsApp Plus, ábrelo y ve a la sección “Plus configuraciones” ubicado en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla. Aquí encontrarás la opción “Temas”. Selecciona el tema dorado y guarda los cambios.

¡Listo! Ahora podrás disfrutar del modo dorado en WhatsApp. Verás cómo la interfaz de la aplicación se transforma en un elegante tono dorado, dándole un toque de distinción a tus conversaciones.

Recuerda que WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp, por lo que no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales. Sin embargo, si sigues los pasos anteriores con precaución, podrás disfrutar de todas las ventajas de esta versión personalizada de WhatsApp.