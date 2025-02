¿Cómo se conocieron Daniel Bisogno y Pati Chapoy? Esta es la historia

El mundo del espectáculo sigue lamentando la partida de nuestro querido Daniel Bisogno , quien lamentablemente perdió la vida el pasado jueves 20 de febrero debido a complicaciones de salud. Ante ello, una de las curiosidades más llamativas es saber cómo fue que él y Pati Chapoy se conocieron, en una relación que traspasó lo laboral para llegar a una amistad sin igual.

Se sabe que Pati Chapoy y Daniel Bisogno fraguaron una relación que algunas personas podrían considerar hasta maternal, esto considerando que la conductora instruyó al periodista por los caminos que lo llevaron a ser una de las voces más importantes y trascendentes del mundo del entretenimiento en México. Ahora bien, ¿cómo fue que se conocieron?

Anette Michel habla de los deseos que tenía Daniel Bisogno de ser papá y cómo la llegada de su hija Michaela le cambió la vida.#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/5pPIjTooYp — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

Así fue como Daniel Bisogno y Pati Chapoy se conocieron

Alberto Tavira, periodista consagrado, compartió una entrevista que tuvo con Daniel Bisogno en 2018. Aquí, el conductor manifestó que Pedrito Sola iba muy seguido a la estación de radio en donde él trabajaba con Juan José Origel, por lo que, una vez que este abandona TV Azteca, deciden brindarle una oportunidad en la televisora en “Caiga Quien Caiga” para, después, ser suplente en “Ventaneando” y, finalmente, un estelar del programa.

“Yo estaba en radio con Origel y Pedrito iba muy seguido al programa. Cuando viene el cambio aquí en Ventaneando entró Álvaro Cueva, pero me dijo Pedrito ‘te voy a llevar con Pati’. (...) Pedrito me llevó allá y Pati le dijo ‘cinco minutos’. Y pues entré. A partir de ahí me metieron primero a Caiga Quien Caiga e hicimos click. Ahí me hablaron para ser suplente en Ventaneando y pues la historia ya la conocen”, subrayó.

Daniel Bisogno fue un adolescente rebelde, sin embargo, siempre tuvo claro que quería dedicarse al entretenimiento.#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/H9yIb85dvb — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

¿Cómo se despidió Pati Chapoy de Daniel Bisogno?

A sabiendas de la linda amistad que fraguaron a lo largo de los años, Pati Chapoy utilizó el impacto que tiene en las redes sociales para despedirse de manera afectuosa y respetuosa de quien fue su compañero de trabajo durante mucho tiempo: “Con inmensa tristeza las informo que Daniel Bisogno falleció”.