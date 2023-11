¿Cómo tener más espacio en Gmail sin pagar un solo peso?

¿Alguna vez te has encontrado con la desagradable sorpresa de que tu bandeja de entrada de Gmail está llena y no puedes recibir más correos? No te preocupes, en este artículo te voy a enseñar cómo tener más espacio en Gmail sin gastar ni un solo euro. Descubrirás un truco sencillo pero efectivo para liberar espacio en tu cuenta de correo electrónico y evitar la temida advertencia de “bandeja llena”. Además, entenderás por qué es tan importante tener espacio suficiente en tu Gmail. ¡No te lo pierdas!

En la actualidad, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestras vidas. Gmail, uno de los servicios de correo electrónico más utilizados, nos brinda la posibilidad de enviar y recibir mensajes de manera rápida y eficiente. Sin embargo, a medida que vamos utilizando nuestra cuenta de Gmail, el espacio disponible puede verse reducido, lo que nos limita a la hora de recibir nuevos correos o adjuntar archivos. Es por eso que resulta fundamental aprender cómo tener más espacio en Gmail sin tener que pagar un solo peso.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

¿Cómo liberar espacio en Gmail sin comprar espacio?

Si tu buzón de Gmail está a punto de colapsar por falta de espacio, no te agobies. Hay una solución sin gastar dinero en una suscripción mensual. Aquí tienes una guía sencilla para optimizar tu espacio en Gmail. ¡Relájate y sigue estos pasos!



En primer lugar ten en cuenta que para realizar este truco debes hacerlo desde tu teléfono móvil. Ahora que ya lo sabes, asegúrate de que la aplicación de Gmail instalada en tu celular esté actualizada. De no estarlo, deberás actualizarla. Una vez que lo hayas hecho abre la aplicación de Gmail y pulsa sobre tu foto de perfil, la cual está ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando te encuentres ahí, verás la opción “Almacenamiento usado” pulsa sobre él. Posteriormente dirígete hacia abajo y presiona el botón “Liberar espacio”, serás redirigido a una ventana en el navegador. Luego desplázate hacia abajo y ubícate en la sección “Liberar espacio en categorías sugeridas“. Examina las categorías y determina cuál pesa más. Por ejemplo, podrías encontrar que los “Correos con archivos adjuntos” son los principales culpables. Toca “Revisar” y marca los correos que consideres innecesarios. Luego, elimínalos presionando el ícono de basura. Al liberar estos archivos, tu espacio en Gmail se expandirá significativamente. Sin embargo, ten en cuenta que estos archivos no se pueden recuperar, así que asegúrate de no eliminar algo importante.

También te puede interesar: ¿Cómo activar la IA de Google en Gmail para organizar tus correos?

En conclusión, tener más espacio en tu cuenta de Gmail sin pagar un solo peso es posible si sigues estos sencillos pasos. De esta manera, podrás aprovechar al máximo tu cuenta de Gmail sin preocuparte por el espacio disponible. ¡A disfrutar de un correo electrónico más eficiente y organizado!