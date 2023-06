Las diversas aplicaciones que Google ha puesto, literalmente, a la palma de la mano de sus usuarios han hecho más práctica sus funciones, pues ya se puede consultar el correo electrónico, el calendario de eventos, contactos, noticias, documentos y fotos vía internet sin tener que acceder a una computadora. Google Maps es otro de las aplicaciones del buscador de sitios que ha facilitado la vida de muchas personas actualmente.

¿Para qué sirve Google Maps?

Google Maps se ha convertido en una de las aplicaciones más necesarias a la hora de trasladarse a un sitio poco conocido, pues brinda con facilidad una ruta directa para llegar a cualquier destino o bien, una ruta alterna en caso de tomar un camino equivocado.

También proporciona información útil para calcular rutas desde cualquier punto de partida por diferentes medios como en coche, transporte público, a pie, en bicicleta y en avión.

Desde su lanzamiento en 2005 por Google, se ha convertido en el mapa digital favorito de los internautas, puesto que, para poder usarlo no es necesario descargar aplicaciones, así como encontrarse en ordenadores y dispositivos móviles.

Si se necesita llegar a un lugar de forma segura puedes guardar ubicaciones y descargar las rutas de Google Maps para que puedas navegar sin conexión.

En algunas ocasiones, existen algunos factores por los cuales no es posible acceder a esta aplicación como el no tener datos móviles, que la conexión sea lenta o el área no permite una conexión.

¿Cómo usar Google Maps sin internet?

Existe una manera de llegar al lugar deseado sin la necesidad de tener cobertura o datos móviles, ya que Google Maps permite guardar el mapa completo del lugar.

Primero, es importante asegurarse de mantener una conexión para descargar los mapas.

Después se accede a la página de Google Maps y se busca el lugar al que se desea llegar.

Se desliza el nombre del sitio que aparece en la parte inferior, posteriormente se selecciona el menú que se encuentra en la esquina superior derecha.

Se acude a la opción de ‘Descargar mapa sin conexión’, se ajusta el área que se desea guardar y en automático se guardará desde la ubicación actual hasta el punto de destino. Asimismo se muestra el espacio que ocupará la descarga en el almacenamiento interno.

Se selecciona ‘Descargar’ se y espera a que se complete la descarga.

Si se desea que los mapas se guarden en una memoria SD, es necesario dirigirse al perfil de Google Maps (la foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha). Se debe dirigir a la opción de ‘Mapas sin conexión’, se selecciona el ícono de ‘Configuración’ y busca la opción de ‘Preferencias de almacenamiento’. Por último, selecciona ‘Dispositivo’ y ‘Tarjeta SD’.