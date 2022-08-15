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FOTOS | Beyoncé comparte imagen en redes y la comparan con Shakira, ¡tenemos la prueba!
Una plataforma de streaming recordó el día que las cantantes se conocieron en un centro comercial y los fans de ambas ‘enloquecieron’.
Beyoncé.
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