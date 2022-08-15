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FOTOS | Beyoncé comparte imagen en redes y la comparan con Shakira, ¡tenemos la prueba!

Una plataforma de streaming recordó el día que las cantantes se conocieron en un centro comercial y los fans de ambas ‘enloquecieron’.

Por: TV Azteca

Beyoncé.

Beyoncé.

Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-03-08T095545.016.jpg
Beyoncé.

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Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-03-08T095427.045.jpg
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Shakira china..jpg
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