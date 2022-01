Evaluna no asistió a la secundaria, pues acompañaba a su papá a sus conciertos.

El compositor reveló que si no fuera cantante sería cocinero.

FOTOS | Sale a relucir el parecido de Evaluna con el de la ex de Camilo.

Usuarios de las redes sociales se ‘vuelven locos’ al comparar a Eva Luna con la ex pareja de Camilo, una linda colombiana.

Una de las parejas del momento es sin duda la que conforman la actriz Evaluna Montaner y el cantante Camilo Echeverry , quienes están por cumplir dos años de matrimonio y cuentan los días para la llegada de su bebé Índigo, quien se espera que nazca en abril.

A seis años de estar unidos sentimentalmente, una usuaria de Tik Tok compartió un video el cual contiene diversas fotos de la pareja conformada por la venezolana y el colombiano, pero al mismo tiempo colocó imágenes de la ex pareja de Camilo asegurando que Evaluna y Gabriela Andrade son muy parecidas, situación que generó controversia en los usuarios de esta red social, quienes indican que, por el parecido, Camilo no ha olvidado a su ex novia y se asiló en el parecido de su esposa.

El video que hasta el momento ha alcanzado los 314 mil me gusta, 4 mil 671 comentarios y 9 mil 667 compartidas está musicalizado con la canción de Daddy Yankee ‘La nueva y la ex’.