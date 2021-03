Entérate en fotos: Evaluna ventiló el lado más lindo y poco conocido de su esposo Camilo Echeverry.

La más pequeña de los Montaner sacó a la luz pública el secreto mejor guardado de su esposo: “Es un poquito narcoléptico”.

La hija de Ricardo Montaner sorprendió a propios y extraños al revelar el lado más lindo, así como el más feo de su esposo a más de un año de matrimonio.

En entrevista con un medio argentino, la cantante señaló que le parece hermoso despertar todos los días al lado de su esposo, con quien ha creado una gran complicidad y solo basta con echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de ello.

“Despertarnos juntitos. Me encantan mis mañanas la verdad, me parece súper lindo despertarme y verlo dormir. Me encanta lo que hace por mí al despertar, por ejemplo, a las 6:30 am abrí lo ojos un segundito y me dijo ‘¿Quieres mate? ¡Ya, de una!’ eso es muy hermoso”, contó Evaluna.

Pero, así como hay cosas lindas en su matrimonio, también hay cosas ‘feas’.

“Lo feo. Camilo se duerme muy rápido, es un poquito narcoléptico, entonces no puede atender muchas reuniones de amigos porque se queda dormido”, contó la menor de los Montaner.

Camilo salió en su defensa después de escuchar que su esposa estaba ventilando ese lado que nunca había tocado en una entrevista: “En mi defensa he de decir que una noche antes de mi cumpleaños fuimos a cenar y el restaurante era muy oscuro, con la luz muy bajita…”.

Evaluna contó que sus amigos le habían planeado una sorpresa a Camilo justo a la medio noche, pero a las 11 el cantante ya se quería dormir: “Sueño con estar dormido”.

La revelación de Evaluna en realidad no fue tan fea como millones de seguidores creían, al contrario, lo cierto es que ese trapito al sol sonrojó a Camilo.

Evaluna y Camilo contrajeron matrimonio el pasado 8 de febrero luego de tres años de noviazgo.

El enlace matrimonial se celebró en Miami, Florida, y asistieron poco más de 350 personas, entre familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

La pareja, quien recientemente cumplió un año de matrimonio, se ha consolidado como uno de los más estables del mundo del entretenimiento y aunque ambos desean convertirse en padres, la cantante tiene un contrato firmado que debe cumplir al pie de la letra, pero tan pronto cumpla con ese compromiso laboral no dudarán en escribirle a la cigüeña.

