Por no aflojar, me quieren correr | Programa del 28 noviembre de 2023
Itandehui asegura que su empleo está en peligro por no aflojar, pues se siente acosada; él dice que ella exagera, que toma sus bromas como comentarios sexuales.
Itandehui revela que su empleo está en peligro por no aflojar, pues dice ser víctima de acoso sexual en el trabajo. Su jefe Jesús dice que ella exagera y que sólo hace bromas que ella toma como comentarios sexuales; piden que no lo difamen más, pues su trabajo y su familia están en juego.