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Por no aflojar, me quieren correr | Programa del 28 noviembre de 2023

Itandehui asegura que su empleo está en peligro por no aflojar, pues se siente acosada; él dice que ella exagera, que toma sus bromas como comentarios sexuales.

Por: Daniel Menes

Itandehui revela que su empleo está en peligro por no aflojar, pues dice ser víctima de acoso sexual en el trabajo. Su jefe Jesús dice que ella exagera y que sólo hace bromas que ella toma como comentarios sexuales; piden que no lo difamen más, pues su trabajo y su familia están en juego.

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