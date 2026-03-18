Ian se arrepiente de haberle puesto el cuerno a Mireya y suplica su perdón

Ian niega rotundamente ser quien le envía fuertes mensajes a Mireya, su ex; lo único que ha hecho es tratar de que lo perdone por haberla engañado. ¿Cómo puede ser que después de varios años de relación aún no lo conozca? Ian revela por qué le puso el cuerno a Mireya y acepta que no estuvo bien y le ofrece disculpas por ello y por sus actitudes posteriores. ¿Mireya aceptará sus disculpas?