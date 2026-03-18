Amor terminado, acoso iniciado | Programa del 18 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Mireya sospecha que su ex le envía fuertes mensajes y cuenta con el apoyo de su amigo, pero Ian niega ser el autor. ¿Quién será el verdadero responsable?
Mireya teme por su seguridad tras recibir fuertes mensajes y ella cree que el responsable es su ex, a quien cortó por infiel. Ian le ofrece disculpas a Mireya, pero niega ser el autor de esos mensajes. Carlos advierte que no permitirá a que Ian se vuelva a acercar a su amiga Mireya, a quien busca agradar. El primo de Carlos dará su versión y el verdadero culpable será señalado.