Amor terminado, acoso iniciado | Programa del 18 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Mireya teme por su seguridad tras recibir fuertes mensajes y ella cree que el responsable es su ex, a quien cortó por infiel. Ian le ofrece disculpas a Mireya, pero niega ser el autor de esos mensajes. Carlos advierte que no permitirá a que Ian se vuelva a acercar a su amiga Mireya, a quien busca agradar. El primo de Carlos dará su versión y el verdadero culpable será señalado.