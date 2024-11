Se hace la loca para no trabajar | Programa 15 de noviembre del 2024

La esposa de Enrique se hace la loca para no trabajar y dice que está deprimida para no tener obligaciones. Alejandra asegura que su esposo no la apoya en su depresión, mientras que su padre la quiere llevar a vivir con él para cuidarla. La cuñada y la hermana de Alejandra aseguran que es una manipuladora. ¿Será cierto?