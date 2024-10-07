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¡Los siete finalistas cantaron "Color de Esperanza"!
¡La última presentación de los siete finalistas nos llenó de nostalgia en la Gran Final de La Academia 2024!
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¡Isaveli sobresalió con su hermosa interpretación de "Sola otra vez"!
¡Isaveli Laina impresionó a todos con su interpretación de “Sola otra vez” de Céline Dion!
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¡La increíble voz de Mario resplandeció con su interpretación de "El triste"!
¡Mario Girón llegó a los corazones de todo México con su hermosa voz al cantar “El triste” de José José!
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¡Caro nos conmovió con su sorprendente interpretación de "Nada es igual"!
¡Caro Heredia nos deleitó con su hermosa voz con la canción “Nada es igual” de The Greatest showman!
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¡Mar hizo una increíble presentación de "Eclipse total de amor"!
¡Mar Lara se lució con su hermosa voz al cantar “Eclipse total del amor” de Bonnie Tyler!
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¡Julio deslumbró en la final de La Academia con la canción "Bésame"!
¡Julio Ávila dio todo en el escenario de la gran final de La Academia 2024, con la canción “Bésame” de Camila!
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¡La última presentación de Brisa nos erizó la piel con la canción "Ese hombre"!
¡Brisa Santana nos dejó ver su gran talento musical con la canción “Ese hombre” de Lupita D´Alessio!
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¡Edith nos cautivó con su interpretación de "Basta ya"!
¡Edith Evans, nos sorprendió con su última interpretación de la canción “Basta ya” de Jenni Rivera!
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¡Mar hizo una hermosa interpretación de "Me cuesta tanto olvidarte"!
¡La impresionante presentación de Mar Lara en la semifinal de La Academia 2024!
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¡Mario nos erizó la piel al cantar "Por amarte así"!
¡El primer finalista de La Academia 2024, Mario Girón, demostró que su voz lo llevara lejos al cantar “Por amarte así"!
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