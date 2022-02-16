FOTOS | Ella es María Fernanda, la guapísima ex de Christian Nodal.

Christian Nodal y Belinda conformaban una de las parejas más top del momento; desde que anunciaron su noviazgo los cantantes no dejaron de dar nota con sus incontables muestras de amor ¡Y siguen dando de que hablar hasta ahora que han terminado su compromiso!

Según las malas lenguas, la influencer María Fernanda Guzmán tuvo mucho qué ver con la ruptura de los “Nodeli”, sin embargo, hasta el momento todo es un rumor, aunque para el mundo no es un secreto que la joven mantuvo una relación muy intensa con el intérprete de “Botella tras botella”.

María Fernanda está acaparando cada vez más reflectores debido a su belleza y nosotros te contaremos un poco más sobre ella.

La joven tiene alrededor de 27 años y es originaria de Guadalajara, además de su belleza, ha mostrado ser una fashionista, pues ya cuenta con un ejército de más de 265 mil seguidores en su cuenta de Instagram en el que comparte aspectos de su día a día, sus mejores looks y claro, sus curvas.

Es hija del exfurbolista y exdirector técnico del equipo Chivas, Daniel Guzmán, y tiene dos hermanos, quienes también siguen los pasos de su padre, “Travieso” Guzmán: Daniel y Miguel.

La joven influencer eliminó todo rastro de su relación con Nodal y ha (intentado sin éxito) estar lejos de escándalos o polémicas que tengan que ver con su ahora ex.

A través de sus redes sociales demuestra su amor por los viajes, sus amigos, su familia, las selfies y la playa.

Se sabe, por Christian Nodal, que la influencer empezó a sentir celos de Belinda desde que inció el programa “La Voz”, en aquel momento el cantante de Regional Mexicano le pidió confianza, pero pudieron más los celos.

Después de unos meses el cantante publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram que dejaba ver que había vuelto a la soltería.

“Me tomo un trago con mi soledad, con el segundo voy (a) alucinarte y ya con el tercero sé que voy a emborracharme otra vez... #Tequila. Uno no sabe lo que pegan en el pecho las canciones dolidas hasta que está soltero”, escribió en noviembre de 2019.

Meses más tarde, el cantante quedó prendidamente enamorado de Belinda, con quien esperaba llegar al altar en los próximos meses..

Estamos seguros de que María Fernanda brilla con luz propia, su belleza y escultural figura ya la han puesto en el ojo público y no para de acumular seguidores.