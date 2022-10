Conoce qué tipo de tenis te van mejor según tu personalidad.

¿Alguna vez te han gustado unos tenis, pero, al momento de ponértelos sientes que hay algo que no encaja? Y no me refiero a que hayas elegido una talla incorrecta, sino que los tenis también tienen que hacer match con tu personalidad, ¿alguna vez habías considerado eso a la hora de ir a buscar nuevos sneakers?

Por eso aquí tengo para ti una rápida guía para que, a la hora de que vayas a conseguir nuevos tenis, no te tardes tanto y rápidamente puedas saber qué tipo va mejor con tu personalidad, ¡así que corre por algo para apuntar porque esto te cambiará la vida!

Si tienes un espíritu aventurero, no puedes quedarte quieto y eso usualmente hace que tus tenis se desgasten rápido o que, incluso, te lastimen los pies, yo te recomiendo unos sneakers de tobillo alto, sinceramente este modelo te ayudará no sólo al confort de tus pies sino que serán lo suficientemente duraderos para todos esos lugares que quieres recorrer.

Pero si lo tuyo es tener una vida más relajada, si eres más de quedarse en la casa viendo pelis en lugar de salir de fiesta una noche de viernes, la mejor opción para ti es correr a conseguirte unos tenis tipo calcetín, la comodidad que te darán estos sneakers son de otro nivel y, al no exigirles mucho, podrían durarte toda una vida.

En cambio si prefieres ser el centro de atención, eres el alma de la fiesta y odias quedarte quieto, mi recomendación son unos tenis que salgan de lo común, el alto de la caña no importa mientras tengan colores distintos o incluso diseños que puedan aportar más energía y movimiento a tu personalidad.

Si tu grupo de amigos te describe más como una persona formal, con una personalidad casi elegante y muy magnética, los tenis que te recomiendo sí o sí tienen que ser de tobillo bajo, lo mejor será alejarte de los que tienen la caña alta o media porque, aceptémoslo, eso no va a ir con el tipo de looks que sueles armar, así que irte por lo clásico y minimalista será tu arma perfecta para lucir aún mejor de lo común.

¿Cómo te quedó el ojo? ¿Estás listo para reconocer al par de tenis perfecto y dejar de batallar? ¡Espero que hayas apuntado todo!