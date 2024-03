Así puedes conseguir un préstamo pese a estar en el Buró de Crédito

Estar en el Buró de Crédito no es una sentencia financiera. Si bien tener un mal historial crediticio puede dificultar la obtención de un préstamo, no significa que sea imposible. Existen diversas opciones disponibles para obtener financiamiento incluso si tu puntaje no es ideal; dicho esto, a continuación te explicamos cómo puedes conseguirlo.

¿Qué es el Buró de Crédito?

Primero que nada, es importante señalar que el Buró de Crédito es una institución que registra tu comportamiento crediticio. Esta información es utilizada por las entidades financieras para evaluar tu riesgo y decidir si te otorgan un préstamo o no.

¿Cómo puedes conseguir un préstamo pese a estar en el Buró de Crédito?

Por ejemplo, estar en el Buró de Crédito no te impide obtener un préstamo Infonavit. Aunque tu historial crediticio se toma en cuenta, Infonavit también evalúa tu capacidad de pago y otros factores. Incluso con un historial negativo, puedes obtener un préstamo de hasta el 90% del valor de la vivienda.

De igual forma, algunas entidades bancarias podrían otorgarte un préstamo de nómina a pesar de estar en el Buró si tu historial con ellos ha sido positivo.

Además, existen otras alternativas como las fintech, las cuales ofrecen financiamiento sin consultar el Buró de Crédito, aunque evalúan tu situación financiera. También existen plataformas de financiamiento colectivo donde un grupo de personas te puede prestar dinero, aunque las cantidades no suelen ser altas.

¿Qué debo tener en cuenta al elegir un préstamo a pesar de estar en el Buró de Crédito?

Es importante ser consciente de que las opciones para obtener un préstamo estando en el Buró de Crédito pueden tener tasas de interés más altas y condiciones menos favorables. Bajo esta línea, compara todas las opciones antes de tomar una decisión y, sobre todo, trabaja en mejorar tu historial crediticio para acceder a mejores condiciones de financiamiento en el futuro.

