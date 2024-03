¿El síndrome Guillain-Barré es contagioso? Esto es lo que debes saber

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una afección poco común pero potencialmente grave que afecta al sistema nervioso periférico. A menudo, surge tras una infección bacteriana o viral, desencadenando una respuesta autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca sus propios nervios.

En este sentido, una de las preguntas más frecuentes sobre el SGB es si es contagioso. Dicho esto, a continuación te diremos todo lo que debes respecto a esta enfermedad.

¿Qué es el síndrome Guillain-Barré?

El SGB es una enfermedad en la cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios periféricos. Esto puede resultar en debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y, en casos severos, parálisis. Es importante mencionar que dicha enfermedad afecta a personas de todas las edades, aunque es más común en adultos y en hombres.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Guillain-Barré?

Los síntomas iniciales del SGB incluyen debilidad muscular y sensaciones de hormigueo, generalmente en las piernas y luego extendiéndose a los brazos y la cara. En casos graves, puede causar parálisis en las extremidades y afectar la respiración y la deglución. Y aunque la mayoría de los pacientes se recuperan, algunos pueden experimentar debilidad persistente.

¿Es contagioso el síndrome Guillain-Barré?

Una de las preguntas más importantes es si el SGB se puede transmitir de persona a persona. La respuesta es no. El síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa, pues no se propaga a través del contacto directo con una persona infectada; en lugar de eso, es una padecimiento autoinmune en la que el propio sistema inmunológico del cuerpo causa daño a los nervios periféricos.

Es vital comprender que, aunque el SGB no es contagioso, puede estar asociado a infecciones previas, especialmente infecciones respiratorias o gastrointestinales. Sin embargo, esta relación es compleja y aún no se comprende completamente. No obstante, mantener una buena higiene en general puede ayudar a prevenir contagios que podrían desencadenar el síndrome en cuestión.

